Der Weltwarenbasar mit fair gehandelten Artikeln findet am Freitag, 5. August, von 15 bis 17 Uhr wieder im evangelischen Gemeindezentrum in Westerheim statt. Zu selben Zeit lädt der ökumenische Freundeskreis zu einem offenen Kaffeetreff mit Kaffee, Tee aus dem Sortiment und frischem Kuchen ein. Der Erlös geht an verschiedene Hilfsprojekte der christlichen Kirchen, heißt es in der Pressemitteilung des ökumenischen Freundeskreises