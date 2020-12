Weihnachtsgeschichte wird an vier Stationen lebendig

Von Deutsche Presse-Agentur und Gregor Tholl

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur Zuversicht aufgerufen. In der Corona-Pandemie werde es mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen „das lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels heller“, sagte der Bundespräsident laut vorab verbreitetem Redetext. Auch habe sich „gerade jetzt in der Krise“ gezeigt, „wie viel wir doch miteinander bewegen können“.

„Aus dieser Erfahrung können wir Mut und Kraft schöpfen, auch um uns gegen andere Bedrohungen wie den ...