Wasserschaden: Kinder müssen jetzt in Containern toben

Die Gemeinde Westerheim tappt weiter im Dunkeln, wie es zu dem Wasserschaden im „Haus für Kinder“ kommen konnte. Dies war am Dienstag bei der Gemeinderatssitzung zu erfahren. Gemeinsam mit einem Gutachter arbeitet sie aber mit Hochdruck daran, die Schadensquelle zu ermitteln. Bis es soweit ist, sind die Kinder des betroffenen Bereichs in Containern neben dem „Haus für Kinder“ untergebracht. Ihnen scheint diese Improvisation weit weniger schwer zu fallen als den Erzieherinnen und der Gemeindeverwaltung, wie ein Besuch der SZ am Mittwoch vor Ort zeigt.

Als sich die „Schwäbische Zeitung“ am Mittwoch selbst ein Bild vom Innern der aufgestellten Container machen will – schließlich böten diese, so Bürgermeister Hartmut Walz am Dienstagabend bei der Gemeinderatssitzung, fast alles, was auch das „Haus für Kinder“ aufweisen kann –, wird sie schroff zurückgewiesen. Mit dem Hinweis „keine Fotos“ wird dem Reporter in bestimmtem Ton nahegelegt, den Container doch bitte schnell wieder zu verlassen. Auch auf Nachfrage im Rathaus lässt sich Bürgermeister Walz nicht erweichen. Keine Fotos vom Innern der seit Dienstag stehenden Module.

Container wirken gemütlich

Dabei können sich diese durchaus sehen lassen. Sie wirken gemütlich, Teppiche auf dem Boden, kleine Kindermöbel in den Ecken. Hartmut Walz hat durchaus Recht, wenn er sagt, dass die Module das Wort „Container“ nicht verdienten. Gemeinderat Ingo Hiller (UBL) befand am Dienstag bei der Sitzung: „Die Kinder sind gut versorgt.“ Die Ausquartierung sei für diese sogar „ein richtiges Abenteuer“.

Nachdem der Wasserschaden bemerkt wurde, hat die Gemeinde so schnell wie möglich gehandelt. Die Module wurden aufgestellt, um darin die Kinder aus dem feuchten Teil des „Haus für Kinder“ temporär unterzubringen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet, außerdem Bereiche in der Kita zurückgebaut, um dem Wasserschaden auf den Grund zu gehen, wie Hartmut Walz am Dienstag erläuterte. Eine mit dem Rückbau beauftragte Firma schlug Gips von den Wänden, sogar Kernbohrungen im Boden wurden vorgenommen. Doch bislang steht nur fest, dass „die Schadensursache noch nicht abschließend geklärt ist“, wie Lydia Köpf von der Bauverwaltung dem Gremium erläuterte. Immerhin: Ausgemacht worden ist ein Haarriss in einer Leitung; ob dieser allerdings die Quelle des Übels darstellt, steht nicht fest. Positiv auch, so Köpf: „Die Trocknungsmaßnahmen sind angelaufen.“

Versicherung soll zahlen

Auf der sicheren Seite sieht sich die Verwaltung, was das Finanzielle angeht. Der Schaden soll von der WGV-Versicherung getragen werden. Diese sei, so Walz, auch mit dem eingeschalteten Gutachter einverstanden. Auch dessen Honorar soll von der Versicherung bezahlt werden. Nötig wurde die Sitzung am Dienstag, da sich die Verwaltung von den Räten grünes Licht abholen wollte (in Form einer Ermächtigung), damit sie – wenn der Schaden gefunden ist – umgehend mit dessen Beseitigung beginnen kann. Aktuell geht die Verwaltung nach dem Ausschlussverfahren vor. Und alle Leitungen, die bisher gecheckt wurden, sind dicht, so Walz. Die Zu-Wasserleitungen seien in Ordnung, nun müsse das Abwassersystem untersucht werden. Eine Schwierigkeit der Diagnose besteht darin, dass Wasser im Boden an mehreren Stellen unterhalb des „Haus für Kinder“ festgestellt worden ist. Nicht nur im hinteren, nun evakuierten Teil, sondern stellenweise auch im vorderen.

Diese Unsicherheit ließ auch Westerheims Räte nicht kalt, wie in der Sitzung zu spüren war – allen voran Hermann W. Tappe (Aktive Bürger), Hubert Rauschmaier (UBL) und Pius Kneer (Aktive Bürger). Einer nach dem anderen betonte, wie wichtig es sei, die Ursache einwandfrei ausfindig zu machen. Alles andere sei fahrlässig und berge die Gefahr, dass ein ähnlicher Schaden irgendwann wieder auftreten kann. Und dies sei dann richtig bitter.

Leck sollte bald gefunden sein

Walz sagte, er nehme diese Anregung ernst, genauso gehe die Gemeinde aber auch vor. Er machte Mut und zeigte sich optimistisch, dass es nicht mehr allzu lange gehen dürfte, bis das Leck ausfindig gemacht ist. Und dann gehe es „so zügig wie möglich an den Wiederaufbau“. Auf eine genaue zeitliche Prognose wollte er sich aber nicht festnageln lassen. Sicher aber: Über Ostern werde wenig geschehen. Westerheims Räte scheinen sich aber auch gar keine Illusionen zu machen: Bis die Kinder von den Containern wieder in den renovierten Kita-Teil ziehen, dürften mindestens Wochen, wenn nicht Monate vergehen.