Warum die Westerheimer Fußballer gewinnen, aber trotzdem verlieren

Obwohl der SV Westerheim in der Fußball-Kreisliga A Alb mit einem 4:0-Derbysieg gegen die SGM Machtolsheim/Merklingen wieder in die Spur gefunden hat, ist er seine Tabellenführung los. Gleichzeitig gewann der TSV Bermaringen mit 7:0 gegen Albeck und hat nun das bessere Torverhältnis gegenüber dem SVW. Der TSV Blaubeuren und der SC Heroldstatt rutschen nach der nächsten Nullrunde in der Tabelle weiter nach unten.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Westerheim 0:4 (0:1). Die SGMMM konnte dem Druck der Gäste nur 20 Minuten lang standhalten, ehe Lukas Fähndrich mit dem 0:1 die Taktik der Gastgeber über den Haufen schmiss. Die SGMMM musste nun mehr riskieren und konnte froh sein, dass es zur Halbzeit nur 0:1 stand. Nach der Pause war der Drops dann schnell gelutscht. Andreas Jotz (55.) und Joshua Maahs (62.) erhöhten. Den Schlusspunkt setzte erneut Fähndrich (82.). Reserven: 0:3.

TSV Blaubeuren - TSV Seißen 0:3 (0:0). Nicht, dass Seißen eine Klasse besser gewesen wäre, doch der Wille auf die drei Zähler war beim Gast deutlich stärker zu spüren. Nach einer wenig ereignisreichen ersten Halbzeit kam bei den Hausherren auch noch Desorientierung dazu. Marc Frischling (61./75.) und Tim Kast (87.) bestraften dies mit den Treffern für den TSV Seißen. Reserven: 6:0.

SF Rammingen - SC Heroldstatt 1:0 (1:0). Der SCH war vor der Pause wie in einem Wachkoma und konnte nur reagieren. Das 1:0 durch Max Holz (39.) war deshalb keine Überraschung. Nach der Pause hatte der Gast nur starke 15 Minuten, die aber unterm Strich viel zu wenig waren. Zu allem Übel sah Dennis Schmid in der 76. Minute auch noch Gelb-Rot. Reserven: 0:3.

SV Scharenstetten - TSV Altheim/Alb 0:1 (0:1). 0:1 Preißing (34.). Reserven: 1:1.

SV Hörvelsingen - TSV Bernstadt 1:2 (0:1). 0:1, 0:2 Kilic (12./66.), 1:2 Jovanovic (74.). Reserven: 1:0.

Westerstetten - FV Asch/Sonder. 2:1 (0:0). 0:1 Ott (52.), 1:1 Schlegel (68.), 2:1 Bollinger (89.). Res.: 2:2.

TSV Bermaringen - TSV Albeck 7:0 (4:0). 1:0, 3:0 C. Peter (16./33.), 2:0, 5:0, 7:0 Klassin (18./34./52.), 4:0 Maichel (31.), 6:0 Simmank (57.). Res.: 0:3.

SV Oberelchingen - FC Neenstetten 3:0 (1:0). 1:0 Mannes (5.), 2:0 Simon (85.), 3:0 Kurz (90.). Res.: 0:1.