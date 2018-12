Warum der SC Wiesensteig einem jungen Feldstetter viel Glück wünscht

Der Skiclub Wiesensteig hat in seiner Skihütte seine Wintereröffnungsfeier abgehalten. Die Saison kann beginnen. Fehlt nur noch eines zum Glück: der Schnee. Dafür wurde bei der Versammlung sogar gebetet.

Fritz Scheutle bedankte sich zunächst bei allen Helfern und Freunden, die den SCW bei den zahlreichen Veranstaltungen das ganze Jahr über immer wieder unterstützten und führte durch das Programm. Für die Bewirtung der Gäste sorgten die Abteilungen Rad und Nordisch.

Die Skilifte, informierte er, seien für den ersten Ansturm gerüstet. Die Mattenschanze wurde wintertauglich umgerüstet. Training und Schnupperspringen seien somit „bei hoffentlich reichlich fallendem Schnee“ möglich, heißt es in der Mitteilung. Andi Müller machte während des Abends mit einigen Kindern eine Fackelwanderung auf den Bläsiberg.

Die Präsentationen der sportlichen Abteilungen hätten die Vielfalt des SCW gezeigt. Und auch Zahlen wurden präsentiert. Jürgen Rettenmaier zeigte über die Lauf- und Radabteilung Interessantes: Bei der Winterlaufserie in Göppingen gewannen Achim Pohl und Thomas Böhringer ihre Altersklassen. Mit den Rennrädern in fünf Tagen vom Goißentäle nach Berlin über Dresden – das sei für alle Mitfahrer eine besondere Herausforderung gewesen. Beim Abschluss der Deutschland-Tour in Stuttgart nahmen die Radler beim Jedermannrennen rund um Stuttgart teil. Auch die Albgold-Trophy in Trochtelfingen stand wieder auf dem Programm.

Viele Erfolge gefeiert

Dietmar Storr berichtete über das Jahr der Alpinen und das Montagstraining. Jeden Montag treffen sich die Skiclub-Kinder und Schüler (acht bis 16 Jahre) zum Training. Hier werde über die verschiedenen Sportarten trainiert (Trainer Linus Braun): Ski Alpin, Crosslauf, Mountainbiking. Zahlreiche Erfolge konnten von den Kindern auch dieses Jahr wieder verbucht werden. Braun unterstrich die Erfolge der jungen Alpinen in Bildern. Zusätzlich zum Montagstraining im Winter werde aber das ganze Jahr über trainiert. Paul Weimper sei ein besonders Fleißiger, er investiere bis zu 50 Skitage im Schnee und war deshalb in der vergangenen Saison besonders erfolgreich. Die Erfolge von Finn Ebermann (13 Jahre) seien nicht nur talent-, sondern auch trainingsbedingt, so dass er bei der Enduro One Serie (größte Enduro Rennserie im deutschsprachigen Raum) den dritten Platz erreichte (U16).

Auch die Nordischen trainieren das ganze Jahr über, im Sommer auf der Matte, im Winter auf Schnee. Es fanden zwei Skispringen auf der Matte im Schöntal und zwei Schülerferienprogramme statt. Der Feldstetter Skispringer Hannes Erne startete unter anderem beim Deutschen Schülercup und kam sechs mal in die Top 10. Er belegte in der Gesamtwertung „einen hervorragenden siebten Platz“ auf DSV-Ebene. Das heiße, es gibt in Deutschland nur sechs Schüler, die besser abschnitten. Im Januar wurde Hannes Erne in Baiersbronn auf der K 70 baden-württembergischer Meister und in Isny Schwäbischer Vizemeister. Den Sprung in den nationalen C-Kader habe er nur knapp verpasst. Im Juli brach sich Hannes in Degenfeld das Schlüsselbein. Er wird erst im Frühjahr wieder ins Training einsteigen können.

Gerhard Dursch stellte anschließend die frisch renovierte Vereinsfahne des Skiclubs vor und erntete viel Beifall. Und nach alter Tradition erbat Karl-Josef Kistenfeger mit seinem Schneegebet „den weißen Segen“ für den Winter, in der Hoffnung, dass Petrus wesentlich mehr Schnee beschere als im vergangenen Winter.