Wanderer genießen Kirschbaumblüten im Ermstal

Die Kirschbaumblüten in Glems im Ermstal waren unlängst das Ziel der Albvereinsgruppe Westerheim. Zu dieser Genießertour im Frühling sind 23 Wanderer aufgebrochen. Die Tour führte vorbei an zartgrünen Wiesen, getaucht in weiße und rosarote Blüten der Kirsch- und Birnenbäume, am Fuße der Schwäbischen Alb. Nach einem kleinen Rucksackvesper bei Calverbühl ging es zurück, vorbei an der Hohlen Linde. Einige hatten sogar versucht, den Umfang der alten Linde nachzumessen beziehungsweise sind in sie hineingestiegen. Unterhalb des Rossfeldes wanderten die Westerheimer an Bärlauchfeldern entlang zurück nach Glems. Zum Abschluss dieser wunderschönen Wanderung kehrten die Tourteilnehmer in den Mostbesen der Familie Reusch ein. Für diesen Sonntag, 22. April, lädt die Albvereinsgruppe Westerheim zu einer zwölf Kilometer langen Familienwanderung um den Lone-See im Lonetal und entlang von Wacholderheiden ein. Am neu gestalteten See wurde ein Wasserspielplatz, Wasserrad und ein Aussichtsturm angelegt. Die Wanderführer sind Alexander und Jonas Kneer. Abfahrt in Westerheim ist am Sonntag um 10 Uhr in der Ortsmitte bei Schreibwaren Rehm. Foto: Albverein