Walz will Ortskernsanierung erneut beleben

Rund 130 Westerheimer hat Bürgermeister Walz bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend in der Albhalle mit auf die „Reise durch die Westerheimer Kommunalpolitik“ genommen, wie er es in seiner Begrüßung formulierte. Den Mitfahrern präsentierte er auf der mehr als zweistündigen Fahrt rund 300 Schaubilder - aus allen Bereichen der Gemeindepolitik und des Gemeindelebens: Statistiken, Grafiken, Schaubilder, Fotos, Karten, Pläne, Texte oder Zeitungsberichte.

Der Schultes sprach zwar von einem „kurzen Abriss“ und „kleinen Ausschnitt“ aus der Kommunalpolitik, den 130 gekommenen Bürgern schien die Fülle an Informationen und Ausführungen allerdings ausreichend zu sein. Kaum ein Projekt oder Aspekt fehlte in dem ausführlichen Tätigkeitsbericht. Walz streifte Albbad wie Albhalle, Feuerwehr wie Musikverein, Finanzen wie Förderprogramme, Kindergärten wie Schule. Und zudem lagen jede Menge Flyer aus. Wer noch mehr zur Gemeindepolitik wissen und noch mehr Grafiken interpretieren wollte, der konnte die zahlreichen Schautafeln anschauen.

Los legte Bürgermeister Hartmut Walz mit allgemeinen Infos zu einer Bürgerversammlung, ehe er den neuen Gemeinderat vorstellte, der seit seiner Amtseinsetzung im Juli 2014 bereits 18 Mal getagt und dabei 108 öffentliche und 74 nicht öffentliche Tagesordnungspunkte abgearbeitet habe. Walz beleuchtete dann die Einwohnerzahl mit aktuell 2933 Bürgern, die zwischen 2001 und 2014 um knapp fünf Prozent gestiegen sei. Doch die Geburten seien auch in Westerheim rückläufig, die Anzahl der unter 40-Jährigen sei im Ort um 293 Personen zurückgegangen. „Von einer Bevölkerungspyramide kann nicht mehr gesprochen werden, zu hoch ist der Anteil der älteren Generation“, erläuterte der Schultes

Ausführlich ging Walz auf den aktuellen Haushalt bei einem Volumen von 9,78 Millionen Euro ein, der sich positiv entwickle. Die Schulden seien in diesem Jahr wieder leicht steigend und dementsprechend die Rücklagen schwindend. Trotzdem sei die Haushaltslage stabil, klettere die Gewerbesteuer doch um 100 000 Euro. Steigend seien wie in allen Kommunen die Personalkosten, die mit rund 1,6 Millionen Euro fast ein Viertel des Haushalts machen. 20 Mitarbeiter in Vollzeit, 20 in Teilzeit und 24 in Minijobs und zwei Praktikantinnen seien momentan bei der Gemeinde angestellt, davon 16 im Haus für Kinder.

Die wichtigsten Vorhaben der Gemeinde Westerheim im Vermögenshaushalt bei einem Volumen um 1,9 Millionen Euro bilden 2015 die Abwasserfiltration bei der Kläranlage (840 000 Euro), die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens West (400 000 Euro) sowie der Kauf des Löschfahrzeugs HLF 10 für die Feuerwehr (155 000 Euro), führte Walz aus. In den kommenden Jahren sei an die Sanierungen von Rathaus, Albhalle, Albbad (Eingangsbereich) und der Leichenhalle gedacht, aber auch an den Ausbau mit Kanalauswechslung in der Donnstetter Straße.

Breiten Raum in seinem Geschäftsbericht nahm das Landessanierungsprogramm Ortskern ein, von dem Westerheim in den zurückliegenden Jahren bei Gesamteinnahmen von 3,1 Millionen Euro und einem Landeszuschuss von 1,59 Millionen Euro sehr profitiert habe, sei es im privaten oder öffentlichen Bereich mit den zahlreichen Straßenprojekten. 25 Privatbauten seien modernisiert und zwölf Altbauten abgebrochen worden. Ein Antrag in die Wiederaufnahme werde im Herbst erneut gestellt, mit einem „enormen Verwaltungsaufwand“ gelte es die Behörden zu überzeugen.

Walz beleuchtete die bauliche Weiterentwicklung Westerheims und den Flächennutzungsplan. Im Wohngebiet „Zimmerhaldenweg“ würden im ersten Abschnitt 17 Bauplätze zur Verfügung stehen, drei seien verkauft und einer reserviert. Wichtig für die Weiterentwicklung des örtlichen Gewerbes sei die Ausweisung des Gewerbegebiets „Runs-Mühlweg-Lindenstraße“, betonte Walz. Wichtig für Gewerbe und Handel sei auch die flächendeckend Versorgung mit Breitbandkabel (50MBit/s), weshalb Westerheim dem interkommunalen Verbund Komm.Pakt.net im September beitreten werde.

Werkrealschule, Ganztagsgrundschule und Kindergarten bildeten weitere Punkte, die Walz ansprach. Zu bedauern sei, dass aufgrund der Schülerzahlen der Hauptschulunterricht der Werkrealschule Heroldstatt in der Außenstelle Westerheim zum Schuljahr 2016/17 eingestellt werde. Mit der Einführung der Ganztagsgrundschule komme die Gemeinde dem Anliegen vieler Eltern nach. Fördern werde die Gemeinde die Sanierung des kirchlichen Kindergartens Arche Noach mit rund 121 500 Euro. Stolz könne das gemeindliche Haus für Kinder auf das BeKi-Zertifikat für bewusste Kinderernährung sein. In seinen 118 Kursen habe das Volksbildungswerk im vergangenen Jahr fast 1500 Teilnehmer gezählt.

Friedhofsgestaltung, Albbad, Albhalle, Schlachthaus, Kläranlage, Kanaluntersuchungen und Bauhof, aber auch Leader-Programm und Nachhaltigkeitsbericht, Fremdenverkehr, Weihnachtsmarkt, Seniorennachmittag und neuer Seniorentreff bildeten Punkte, die Walz ansprach. Die Umstellung der Schertelshöhle auf umwelt- und energiefreundlichere LED-Technik sei sinnvoll, wofür der Höhlenverein mit Fördermöglichkeiten vom Biosphärengebiet (70 Prozent) und der Gemeinde (20 Prozent) rechnen dürfe. Was die Flüchtlingsunterbringung in Westerheim angeht, so lobte Walz die Arbeit des gegründeten Asylkreises.