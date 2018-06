Von Westerheim nach Afrika in ungewisse Zukunft

Noch zwei Wochen weilt Pater Benno Baumeister in der Heimat. Dann kehrt der Westerheimer nach Burundi zurück. In der burundischen Hauptstadt Bujumbura wird er die Leitung seiner Pfarrei und seines Aids-Zentrums „Nouvelle Espérance (Neue Hoffnung)“ in jüngere Hände übergeben – in einem zweiten Anlauf. Dies wollte er schon vor zwei Jahren tun, doch sein Nachfolger Volker Schwill aus dem Schwarzwald erkrankte damals an einer Virus-Infektion. „Danach werde ich sehen, wie es weitergeht“, sagt der 80-Jährige und legt seine Zukunft ganz in die Hände Gottes und in die seiner gewählten Vorgesetzten in der Zentrale der Afrikamissionare (Weiße Väter) in Rom. „Alles hat seine Zeit“, weiß Pater Benno Baumeister.

Wie lange die Einarbeitung von Volker Schwill in seiner Pfarrgemeinde Sankt Augustin im Armenviertel Benzin in Bujumbura andaure, das wisse er nicht. Die Übergabe und die Einarbeitung könne in einem halben Jahr abgeschlossen sein, meint er. Er warte ab und sehe zu, was die Zukunft und die Entscheidungen aus Rom für ihn bringen. „Ich will meinem Auftrag treu bleiben und die mir übertragenen Aufgaben so lange wie möglich erfüllen“, sagt der Westerheimer Pater, der am 15. Juni von Frankfurt über Addis Abeba in Äthiopien nach Bujumbura fliegt.

Arzttermine und Gespräche

„Der Heimaturlaub hat gut getan. Ich konnte mich erholen und gesundheitlich geht es mir auch wieder besser. Freunde und Verwandte zu sehen, ist immer schön“, erklärt Pater Baumeister, der sich während seines Heimaturlaubs seit März vor allem in Köln in der deutschen Provinzleitung der Afrikamissionare aufhielt – auch für diverse Arzt- und Zahnarztbesuche. Zudem besuchte er mehrmals die „Sammelzentrale Aktion Hoffnung“ in Laupheim der Diözesen Rottenburg-Stuttgart und Augsburg, von wo aus Hilfsgüter nach Südamerika und Afrika verteilt werden, auch nach Burundi. Ferner führte der Gespräche mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Neben vielen netten Begegnungen hat Pater Benno während seines Heimaturlaubs zwei besondere Termine erlebt: die Verleihung des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Schloss Ludwigsburg und den Ausflug mit seinen Altersgenossen auf die Ostalb nach Ellwangen und Königsbronn. „Die Ehrung durch den Ministerpräsidenten nahm ich stellvertretend für alle Menschen entgegen, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben, sei es ideell wie finanziell“, betont der Westerheimer. Die Ehrung gelte allen Menschen, die seinen Einsatz in Burundi ermöglichten.

Der von Erwin Barth bestens organisierte Ausflug mit seinen Altersgenossen des Jahrgangs 1938 sei einfach schön gewesen. Bei einer Andacht in der Kirche der Comboni-Missionare in Saverwang bei Ellwangen hätten sie bewusst Rückschau gehalten auf die vergangenen 80 Jahre ihres Lebens: auf den schrecklichen Zweiten Weltkrieg, die Zerstörung und den Wiederaufbau Westerheims, die schwierige Volksschulzeit und den beruflichen und privaten Werdegang der Schulkameraden. Ergreifend für ihn sei auch die Mitfeier der Festmesse zu Fronleichnam gewesen, bewundernd habe er die herrlichen Blumenteppiche angeschaut.

Doch inzwischen richte er seinen Blick schon wieder Richtung Afrika, wo die nächste große Aufgabe anstehe: die Übertragung seiner leitenden Amtsgeschäfte in die Hände von Volker Schwill. „Da weiß ich, dass ich einen guten und engagierten Nachfolger habe“, sagt der Pater zuversichtlich, der seit 55 Jahren als Seelsorger in Zentralafrika tätig ist, sei es in Burundi, Ruanda oder im Kongo – mit Unterbrechungen einiger Jahre, als er für seine Ordensgemeinschaft als Provinzial in Köln und als Superior in Rom tätig war. „Ich werde den neuen Verantwortlichen bei der Einarbeitung so gut wie möglich begleiten“, unterstreicht Benno Baumeister. Sein Nachfolger Volker Schwill stammt aus dem Glottertal im Schwarzwald, er war über Jahre als Jurist in Berlin tätig und befasste sich mit internationalem Wirtschaftsrecht. Einer Berufung folgend, sattelte Schwill 2009 um und studierte Theologie und erlernte die afrikanischen Sprachen Swahili und Kirundi.

Der Kampf gegen die Armut und dabei vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe gehe in dem krisengeschüttelten und politisch instabilen Land weiter, weiß Pater Baumeister allzu gut. Jede Hilfe tue gut und dankbar ist er, dass die japanische Botschaft das von ihm initiierte Aidszentrum „Nouvelle Espérance“ erneut unterstütze. Habe diese vor acht Jahren ein Haus für Ärzte und Krankenschwestern mit einem Saal für Behandlungen erstellt, so werde jetzt ein Haus für aidskranke Mütter mit Kindern gebaut, das im August fertiggestellt sei. Jetzt gelte es, für die Inneneinrichtung zu sorgen.

Ermutigend für ihn sei, dass die derzeit rund 2000 Patres und Brüder seiner Gemeinschaft der Afrikamissionare Nachwuchs gewinnen, vor allem aus Afrika. 460 junge Menschen seien derzeit in verschiedenen Ländern in der Ausbildung, und dabei werde darauf geachtet, dass Europäer und Afrikaner gemischt ihren Dienst verrichten: derzeit in 30 Ländern Afrikas und 13 Ländern der übrigen Welt. Rückblickend dürfe er auf „viele Jahre reich an Inhalt und Begegnungen zurückblicken mit Höhen und Tiefen, mit Not, Elend und Krieg, aber auch mit Hoffnung Lichtblicken und Zuversicht.“

Dank den Spendern und Helfern

Die Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in einer bitterarmen Region der Erde sei das Ziel seiner Arbeit in den vergangenen fünf Jahrzehnten gewesen, aber auch sie im christlichen Glauben zu begleiten und zu stärken. Bei all seinem Wirken sei er immer aus der Heimat unterstützt worden, wofür er sehr dankbar sei: So verweist er auf die Sternsinger-Aktionen, das Ägidius-Fest der SVW-Fußballer, den Einsatz des Freundeskreises Burundi um Franz Schweizer, Franz Lemmermeyer und Matthias Rehm sowie viele Spenden und Sammlungen.

Von seinen Altersgenossen durfte er unlängst 3000 Euro entgegennehmen, zudem 2551 Euro von der jüngsten Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude der „Schwäbischen Zeitung“. Er verwendet das Spendengeld für die schulische Ausbildung von Kriegs- und Aidswaisen, für Nahrungsmittel für unterernährte Kinder sowie für den Bau von Häuschen für die Ärmsten in seiner Gemeinde.

„Jetzt heißt es abzuwarten, was die Zukunft bringt und was Gott mit mir vorhat“, sagt der 80-Jährige. Er geht von zwei Möglichkeiten aus: Es könne sein, dass er in Burundi bleibt, allerdings nicht mehr in leitender Funktion. Es könne aber auch sein, dass er in Deutschland mit neuen Aufgaben betraut werde. Von einer Heimat in die nächste geht es nun für Pater Benno Baumeister in zwei Wochen. Er sei „Afrikaner und Westerheimer zugleich“ oder sogar „mehr Afrikaner als Europäer“, sagt er