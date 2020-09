Von der Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 252 ereignet hat. Kurz nach sieben Uhr befuhr ein 38-Jähringer die Landesstraße von Donnstetten in Richtung Böhringen. Kurz vor der Einmündung zur K 6704 geriet er dabei mit der rechten Fahrzeugseite ins Bankett.

Beim anschließenden Gegenlenken verlor der 38-Jährige die Kontrolle über seinen Opel Tigra. Der Wagen kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort mehrfach, ehe er in einem Flurstück zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich anschließend selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Opel musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.