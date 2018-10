Von Braut, Bräutigam, Putzfrauen, Kinobesuchern

Lustig, pfiffig, witzig und gut besucht sind die Theatertage der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim am Wochenende gewesen. Zwei Mal volles Haus hatte die Westerheimer Sängerschar in ihrem Vereinsheim, in dem die Besucher unterhaltsame Stunden erlebten und beste Theaterkost serviert bekamen.

Die Mitwirkenden auf der Bühne landeten Lachtreffer um Lachtreffer und wurden für Sketche und Witze am laufenden Band mit viel Applaus gewürdigt. Die Theaterleiterin Doreen Berrer hieß die Gäste willkommen, der Vereinsvorsitzende Klaus Ascher verabschiedete sie und ein gut gelaunter Karl „Charly“ Wiedmann führte humorvoll durch das bunte Programm.

Gesanglich eröffnete die Gruppe Vox die Theatertage 2018 auf der Kleinkunstbühne im Sängerheim und sang von genussvollen Speisen, die zum Dickwerden beitragen und für Schwimmreifen sorgen können, von Schokolade, Big Mac, Maoam und Sahnehörnchen. Von einer Zauberei, die nicht wahr sein kann, sangen die Vox-Mitglieder und meinten mit Blick auf ihren Bauch: „Ich hatt noch nie ’nen Ring und plötzlich hab ich zwei, ohje.“ Und in den Vers „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“ stimmte das Publikum mit ein. In Spiritual-Weise verkündete die Sängerschar dann das Motto des Abends „Doch s’goht ons guat“, auch wenn es drücke, jucke und kribble.

Tratschende Waschfrauen

Nach den einleitenden Songs tauchten Karin Gröner und Ariane Tritschler als Frau Scheiffele und Frau Häberle in einer „schlecht schmeckenden und stinkenden Waschküche“ auf und stopften fleißig jede Menge Wäsche in die Mini-Waschmaschinen. Dabei zogen sie lästernd über ihre Mitbewohner im Mietshaus her, vor allem über eine Neue, die auf dem Balkon ständig raucht, den ganzen Tag duscht und deren Hund so kläfft. Über weitere Leute und Tiere im Haus sprachen die Tratschweiber in ihrem Sketch, ferner über Anti-Aging-Masken und die Hausordnung.

Zu Orgelklängen betrat das jung verliebte und frisch vermählte Paar Silke und Alexander Kneer die Bühne, um die Hochzeitstorte genussvoll zu verzehren, ehe die Ex-Freundin mit Kind in der Person von Jenny Weber plötzlich auftauchte, um dem Bräutigam die Leviten zu verlesen. „Do bisch du ja, du Heilansack, i such di scho do ganze Dag.“ In breitem Schwäbisch berichtete sie von ihrem amourösen Verhältnis mit dem Schlingel und knallte all seine ausgedienten Sachen auf den Tisch. Sie gab der neuen Braut noch deftige Tipps im Umgang mit dem Schlendrian mit auf den Weg und meinte zum Schluss: „I ben net nachtragend, hols dr Schender. I wensch euch Glück und viele Kender.“ Doch die Braut zog wütend von dannen.

Köstlichen Kinobesuch

Einfach köstlich war das „Kino ohne Worte“, das von toller Gestik und Mimik der sieben Kinobesucher lebte, die auf die Leinwand beziehungsweise das Publikum von einer Sitzreihe aus starrten, Popcorn verschlangen und schwiegen. Das Flirten eines jungen Liebespaar lenkte sie vom Filmegucken ab, das ausgerechnet ihre Plätze ganz links und rechts hatte: Die fünf anderen Besucher mussten deren Liebesgrüße von links nach rechts und dann von rechts nach links tragen, und das sorgte für tolle Reaktionen und schönste Grimassen. Das Kino besuchten Sonja Rehm und David Häge als junges Pärchen, ferner Hans Kneer, Elfriede Baumeister, Felix Wiedmann mit riesigem Popcorn-Becher, Bernhard Gaus und Maria Baumann.

Nach einer Pause folgten weitere Sketche am laufenden Band: In dem Beitrag „Die Fremden“ trieb Musterschüler Markus Kässer seine Lehrerin Eileen Bauer fast zur Verzweiflung, als er über Fremde und das Fremdsein philosophierte und beispielsweise meinte: „Ein Fremder bleibt ein Fremder nur in der Fremde.“ Ihr Hochzeitsalbum blätterten in dem Beitrag „Woisch no?“ Elisabeth Walter und Felix Wiedmann am „hellichten Tag“ als „Romeo und Julia“ durch und waren zwischendurch gar nicht gut auf die jeweiligen Schwiegereltern zu sprechen. Ihr Wortgefecht eskalierte schließlich, als ein Bausparvertrag von einst, die Lieder zur Hochzeit und das Hochzeitsessen zur Sprache kamen: Sie wollte damals einen Rehbraten, er einen Gemischten Braten auf dem Tisch gesehen haben.

Die Sprache einer Putzfrau

Michaela Herr und Karl Wiedmann trällerten dann in den höchsten Tönen zur Klavierbegleitung von Fritz Kneer von Weib, Wein und Gesang und vom lieben Geld, ehe zwei Putzfrauen auf der Kleinkunstbühne anzutreffen waren. Eine der beiden Frauen hat in dem witzigen Sketch so ihre Schwierigkeiten mit Fremdwörtern und bringt Berufsbezeichnungen völlig durcheinander: Mit Graphologe, Pädagoge, Orthograph, Orthopäde, Photograph, Demograph oder Asthmatiker, Rheumatiker, Nautiker oder Neurotiker weiß sie nicht so recht was anzufangen, was beim ständigen Korrigieren ihre Kollegin zur Weißglut treibt. Ein Loblied auf den Wein stimmten dann die Sänger Bernhard Gaus, Michael Baumeister, Hans Kneer und Charly Wiedmann an und gingen dann in einer Moritat noch der Frage nach „Darf I s’Mädele lieben?“

Wer soll wo sitzen?

Den dritten Block der amüsanten Theatertage eröffneten Sonja Rehm und David Häge in ihrem Lustspiel „Die Hochzeitsvorbereitungen“, bei denen die Sitzordnung beim Hochzeitstag – vor allem von Onkel Max und Tante Grete – das Paar in Rage bringt und gegenseitige Vorwürfe nicht ausbleiben. Tränen fließen im Sketch „Lola flennt“, als die frisch Vermähle Lola alias Michaela Herr ihrer besten Freundin Biggi alias Doreen Berrer anvertraut, was sie bei der Trauung vor dem Altar geloben musste: Treue ein Leben lang, viele Kinder zu kriegen und eine brave Dienerin zu sein.

„Des Drindl passt scho“ sangen Karin Gröner und Ariane Tritschler zur Gitarrenmusik von Maria Baumann: Das Problem mit zu vielen Kalorien und Kurven sowie viel zu engen Jeans wurde besungen mit der Erkenntnis: „Ins Dirndl pass i no nei.“ So kamen die feschen Damen in ihrem Dirndl zum guten Schluss: „Ich bin ein wohlgeformter Hase, i habs net nötig, was zu kaschieren.“ Zum Schluss traten nochmals Eileen Bauer und Markus Kässer in Aktion bei der so gewichtigen Frage: den Regenschirm zur Bergwanderung mitnehmen oder nicht? Nach einen ewigen Hin und Her wird’s der jungen Wanderin zu dumm und sie begibt sich allein auf Tour.

Zum Finale der unterhaltsamen Theatertage der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim versammelten sich nochmals alle Darsteller auf der Bühne, um ihren verdienten Applaus für großartige Theaterleistungen entgegenzunehmen. Der Vereinsvorsitzende Klaus Ascher lobte das Engagement der Theatergruppe und lud die begeisterten Besucher schon mal zur Lichtmessfeier des Chors mit Theaterspiel im Januar in die Westerheimer Albhalle ein.