Volksbildungswerk Westerheim soll in VHS integriert werden

Das Volksbildungswerk Westerheim (VBW) soll in die Volkshochschule (VHS) Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen integriert werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste einstimmig der Westerheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend in der Albhalle. Die Ratsmitglieder ermächtigten die Gemeindeverwaltung, Integrationsverhandlungen mit der VHS zu führen mit dem Ziel, zum 1. Januar 2022 in die Volkshochschule eingebunden zu werden.

Mehrere Gründe veranlassen das VBW, in die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen aufgenommen zu werden, wie VBW-Geschäftsstellenleiter Heiko Böhm und VBW-Geschäftsführer Jochen Burri darlegten: Für einen Verbleib im Volkshochschulverband Baden-Württemberg benötigt das VBW eine Zertifizierung, die sie wohl nicht erhalten wird. Zudem muss die Bildungseinrichtung über eine hauptberufliche Leitung verfügen. Und auch ein umfassendes Weiterbildungsprogramm, das alle Fachbereiche abdeckt, muss vorhanden sein. „Diese Voraussetzungen schaffen wir nicht“, erklärte Heiko Böhm und machte deutlich, dass für das VBW die Zertifizierung die Voraussetzung für Landeszuschüsse sei.

Bemühungen um die Zertifizierung

Heiko Böhm berichtete von intensiven Bemühungen in dem Zertifizierungsprozess, zu dem auch eine Klausurtagung gehörte. Fachgespräche mit dem inzwischen verstorbenen VHS-Verbandsdirektor Hermann Huba und VHS-Fachberaterin Katja Deigendesch hätten stattgefunden, mit wenig Aussicht auf Erfolg. „Aus mehreren Gründen ist das Scheitern der Zertifizierung bis 2022 ein realistisches Szenario geworden“, sagte Böhm und erklärte, dass nur bei einer Mitgliedschaft im Landesverband die Landeszuschüsse fließen. So habe die Gemeinde Westerheim im vergangenen Jahr eine Förderung von 8805 Euro und eine einmalige Corona-Hilfe über 11 952 Euro erhalten.

Personalwechsel stehen an

Zudem stehen personelle Wechsel beim VBW an, wie in der Sitzung am Dienstagabend in der Albhalle bekannt wurde. Geschäftsstellenleiter Heiko Böhm wechselt zur Stadtverwaltung Blaubeuren und der inzwischen 75-jährige Jochen Burri als ehrenamtlicher Geschäftsführer werde sich einer Wiederwahl 2023 nicht mehr stellen. „Das VBW ist an seine Leitungsgrenzen angelangt“, unterstrich Bürgermeister Hartmut Walz und sprach sich für Integrationsgespräche mit der VHS aus. Erste Sondierungsgespräche mit dem Vereinsvorsitzenden Uli Rößler und VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante hätten bereits am 17. November 2011 stattgefunden, ließ Heiko Böhm wissen. Klar geworden sei dabei, dass bei einer Integration die VHS mehr Personal, Betriebsmittel und Räume brauche.

Gründe für den Beitritt zur VHS

Heiko Böhm wie auch Bürgermeister Walz nannten Gründe, die für einen Übertritt sprechen: ein abgesicherter qualitativer Verbund in einer größeren Einheit, ein stabiles System mit vielen Kursleitern, eine gute und ständige Anpassung an aktuelle Unterrichtsmethoden, zu denen auch online-Kurse gehören, und die nötige Zertifizierung über die VHS Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen. Zusammengestellt werde ein gemeinsames Programmheft und die Gemeinde Westerheim stelle einen Vertreter ins VHS-Gremium.

An Zuschüssen müsse die Gemeinde Westerheim 1,30 Euro je Einwohner entrichten, bei benötigten Räumen einen Mietkostenzuschuss von 50 Prozent beisteuern, einen Kostenanteil für die Zertifizierung tragen und einmalig 50 000 Euro als Rücklagen in die Geschäftssicherung einbringen, wie Böhm und Walz darlegten. Diese Rücklagen seien als Anlaufkosten für die Integrierung zu sehen. Zudem werde von der VHS ein Außenstellenleiter für Westerheim gesucht und besetzt. Walz, Böhm und Burri hoben zudem das bereits gute Miteinander von VBW und VHS hervor, was durch Kooperationen belegt werde.

Räte bedauern den Schritt, sehen aber Notwenigkeit

„Als kleines Volksbildungswerk hätten wir uns wohl vergeblich bemüht, im großen Volkshochschulverband mitzuschwimmen. Früher oder später hätten wir resignieren müssen“, erklärte bei der allgemeinen Aussprache Robert Baumeister. Schon die Aufnahme in den Landesverband sei ein schwerer Kampf gewesen, erinnerte Bürgermeister Hartmut Walz und verwies auf die dreijährige Anwartschaft. Die Zertifizierung werde ungleich schwerer. „Wir resignieren nicht, wir müssen die Weichen nur anders stellen“, sagte Walz und ergänzte: „Das Volksbildungswerk wird es nicht mehr geben, es geht in einen größeren Verbund auf.“

„Gewinn für beide Seiten“

Thomas Meffle sprach „von keinem resignierenden, sondern von einem historischen Moment“, wenn die Integration zum 1. Januar 2022 gelinge. „Die Zeiten ändern sich, die Anforderungen steigen. Dem muss man sich stellen“, erklärte Meffle und sah eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Das VBW gehe nicht ganz verloren. „Von dem was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, bleibt ein Fußabdruck erhalten“, drückte Thomas Meffle bildlich aus. Er begrüßte die Integration mit einer Außenstelle Westerheim.

Er wünsche sich, viele VBW-Angebote im VHS-Programm wieder zu finden, sagte Richard Tritschler. Abschließend meinte VBW-Geschäftsführer Jochen Burri, dass die Zertifizierung fast nicht zu schaffen sei: „Ich sehe keine Chance, dass das VBW in seiner seitherigen Form weiter betrieben werden kann.“ Die günstigste Möglichkeit wäre, sich jetzt der VHS Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen anzuschließen.

Lob für die Leitungen des VBW

VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante aus Laichingen zollte der Arbeit und den Leistungen des Volksbildungswerks Westerheim ihren größten Respekt. Heiko Böhm und Jochen Burri würden alle Semester wieder ein vielfältiges Programm zusammenstellen, das von einer großen Zahl von Teilnehmenden nachgefragt werde. Ilse Fischer-Giovante stellte kurz die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen von „mittlerer Größe“ vor, die aber dennoch die größte im Alb-Donau-Kreis sei – bei einem Einzugsgebiet von 40 000 Einwohnern.

Das VBW würde mit der VHS mit einer seit vielen Jahren wirtschaftlich erfolgreichen Bildungseinrichtung vereinigen, das mit relativ bescheidenen Zuschüssen von 1,30 Euro je Einwohner agiere, legte sie dar. Sie biete ein umfassendes Programm, das auf den Bedarf der Menschen in der Region abgestimmt sei: „Wir orientieren uns an der Nachfrage in der Region und verfolgen das Ziel, eine innovative Einrichtung zu sein, die wechselnden Bildungsbedürfnissen von Erwachsenen und Kindern entgegenkommt.“ Sie verfüge über hohe Qualitätsstandards bezüglich der Aus-und Weiterbildung von Kursleitern und investiere kräftig in die technische Ausstattung von Kursen. „Wir verstehen uns als Serviceeinrichtung für die Bürger“, betonte die VHS-Leiterin. Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung von Veranstaltungen erfolge das Kursangebot. Ilse Fischer-Giovante ließ noch wissen, dass 5,1 Prozent der Teilnehmer laut Jahresstatistik 2019 bereits aus Westerheim kommen.

VHS als Verein geführt

Der Vereinsvorsitzende Uli Rößler stellte die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Scheklingen vor, die aus historischen Gründen als Verein geführt werde. Dieser sei an die Kommunen angelehnt mit einem guten Miteinander, von denen der Verein finanziell unterstützt werde. Uli Rößler wartete noch mit Zahlen und Daten auf: 2019 unterrichteten an der VHS 372 Referenten und Kursleiter, davon 243 in Kursen und 129 in Einzelveranstaltungen. Der Einzugsbereich erstreckt sich auf die Städte Laichingen, Blaubeuren, Schelklingen sowie fünf Außenstellen in Amstetten, Nellingen, Merklingen, Heroldstatt und Berghülen. Etwa 40 000 Einwohner gehören zu dem Verband.

Noch weitere Zahlen hatte Uli Rößler parat: Insgesamt erzielte die VHS 19 852 Unterrichtseinheiten, davon 533 in Kursen oder Lehrgängen und 121 in Einzelveranstaltungen. 15 888 Teilnehmer seien 2019 gezählt worden. Die Organisationsform ist ein eingeschriebener Verein mit vier Bürgermeistern und fünf Gemeinderäten im Aufsichtsgremium. Die VHS finanziere sich zu 75 Prozent aus den Teilnehmergebühren und Projektmitteln, zu zehn Prozent aus Landesmitteln, zu acht Prozent aus einem Kreiszuschuss und zu sieben Prozent aus den Beiträgen der Städte und Gemeinden. Genau 3,45 Personalstellen seien vorhanden.

Land verlangt die Zertifizierung

Das Land Baden-Württemberg hat 2019 die Zuschüsse an die Volkshochschulen auf den Bundesdurchschnitt der Volkshochschulen erhöht, an die Erhöhung aber drei wesentliche Bedingungen geknüpft: Volkshochschulen müssen zertifiziert sein, ein umfassendes Bildungsangebot liefern und einen hauptberuflichen Leiter mit abgeschlossenem Studium vorweisen. Denn nur in eine leistungsfähige Weiterbildungsstruktur will das Land künftig investieren.

An der Zertifizierung führt für alle Volkshochschulen im Land kein Weg vorbei. Sie muss alle drei Jahre erneuert beziehungsweise bestätigt werden. Ohne Zertifizierung würde dem Volksbildungswerk Westerheim eine Landesförderung über 12 000 Euro und daran geknüpft vermutlich auch eine Förderung des Landkreises über 4000 Euro entgehen. Auch für die VHS in Laichingen führt an der Zertifizierung kein Weg vorbei, bei der es um die etwa 20-fache Fördersumme geht.

„Der Prozess der Zertifizierung ist sehr arbeitsintensiv und muss alle drei Jahre wiederholt werden. Wir sind gerade mittendrin, möchten den Prozess aber bis zum Sommer abschließen“, erklärt VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante gegenüber der SZ. Diese immense Zusatzarbeit sei schlicht nicht leistbar von einem Volksbildungswerk oder einer VHS mit minimaler Personalausstattung.

VBW besteht seit 50 Jahren

Übrigens: Seit 1971 gibt es das Volksbildungswerk in Westerheim. So erfolgt nach 50 Jahren die Integration in die VHS, mit der bereits Kooperationen bestehen. Der 40. Geburtstag des VBW wurde bei einem feierlichen Kursleitertreffen Mitte 2011 in kleinerem Rahmen gefeiert.