Vier Mitglieder seit 60 Jahren im Schwäbischen Albverein Westerheim

32 Mitglieder und Gäste hat der Vereinsvorsitzende Manfred Rehm zur Jahresversammlung der Albvereinsgruppe Westerheim im Sängerheim begrüßen dürfen. Er bedankte sich bei der Chorgemeinschaft dass der Albverein das Sängerheim für die Versammlung nutzen durfte.

Ehrungen bildeten bei der Jahresversammlung der Ortsgruppe Westerheim einen wichtigen Tagesordnungspunkt: Geehrt wurden fünf Albvereinsmitglieder für ihre langjährige Treue. Dies waren für 60 Jahre Mitgliedschaft Hilda Rauschmaier, Arnhilde Stehle (fehlte entschuldigt), Dietmar Baumeister und Josef Rehm. Für 50 Jahre wurde Erhard Leicht ausgezeichnet. Manfred Rehm und die stellvertretende Vorsitzende Simone Ascher dankten ihnen für ihr Engagement und ihren vielfältigen Einsatz für den Verein.

Manfred Rehm berichtete in seinem Rückblick von einem harmonischen Vereinsjahr mit vielen schönen Aktionen, Wanderungen und Arbeitseinsätzen. So machte die Albvereinsgruppe beim Westerheimer Weihnachtsmarkt mit, stellte die Fasnetshütte vor dem Kreuzzelt und veranstaltete das Funkenfeuer nach der Fasnet. In der Landschaftspflege gab es einen Einsatz zur Hülenputzete mit fleißigen Helfern sowie Maßnahmen zur Heidepflege, bei der die Hecken auf den Stock gesetzt wurden. Die Peitschenknallergruppe wirkte bei mehreren Fasentsumzügen mit. 14-tägig fanden Übungsabende statt, an denen gerne bei Interesse teilgenommen werden darf, wie der Vorsitzende sagte.

Junior-Rangers erleben viel

Einen schönen Tag hatten die Teilnehmer beim Vereinsausflug an den Bodensee zu den Pfahlbauten nach Unteruhldingen und zum Apfelzügle. Fener gab es wieder eine Wanderfahrt. Für die Junior-Rangers waren acht tolle Aktionen geboten, so ein Besuch bei der Imkerin, der XXL-Day mit Übernachtung im Wald und auch ein Besuch auf einem modernen Bauernhof mit Melkroboter. In Kürze erfahren die Kinder und Jugendlichen alles über Igel und bauen ein Igelhaus. Die Junior-Rangers erhielten schöne Schildkappen mit Emblem. Manfred Rehm dankte allen Helfern, Organisatoren und Teamleitern und sprach von einem ausgefüllten Vereinsjahr mit vielen Veranstaltungen.

In Vertretung für die erkrankte Schriftführerin Jeanette Reuß berichtete Manfred Rehm von den sechs Ausschusssitzungen. Kassiererin Ute Rehm legte den Kassenbericht vor und sprach von guten Einnahmen beim Weihnachtsmarkt, bei der Fasnetshütte und beim Funkenfeuer. „Dies erfordert zwar viele Dienste und Zeit, bringt den Helfern aber auch Geselligkeit und Gemeinschaftsinn“, sagte sie. Der Kassenstand sei sehr gut, ein solides Fundament sei vorhanden. Zuschüsse konnten für den Ausflug und die Wanderfahrt gegeben werden. Kassenprüfer Lukas Glöckler bestätigte eine einwandfreie und gut geordnete Kassenführung.

Wanderwart Franz Rehm berichtete von 61 Wanderungen, davon 25 Gesundheitswanderungen. Außerdem fanden Familien- und Seniorenwanderungen statt, letztere gemeinsam mit der Albvereinsortsgruppe Suppingen. Halbtags- und Ganztagswanderungen, Schneeschuhwanderung und Bergwanderungen rundeten das Angebot ab.

Schöne Wanderfahrt nach Füssen

Besonders erwähnenswert sei die Wanderfahrt nach Füssen, bei der drei verschiedene Touren angeboten wurden, für Jung und Alt. Insgesamt nahmen 961 Teilnehmer an dem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm des Albvereins Westerheim teil. Die Gesamtkilometerzahl bei den Wanderungen lag bei 628 Kilometern. Elf Wanderer haben das Ziel des Wanderfitnesspasses erreicht, so der Wanderwart. Mit 20 Wanderführern wurde das Jahresprogramm gestaltet, davon drei mit ihrer ersten Tour. Franz Rehm dankte für diesen engagierten Einsatz, bei dem die Wanderführer viele Stunden oder auch Tage an Freizeit investieren.

Dass alle Schilder an den zu betreuenden Wegen angebracht und ergänzt wurden, konnte Wegewart Uwe Lamparter berichten und meinte gut gelaunt: „Laufet na, no sehet ers.“ Bürgermeister Hartmut Walz ließ sich entschuldigen, da gleichzeitig am Samstagabend die IGF ihre Jubiläumsfeier veranstaltete. Die Entlastung der Vorstandschaft beantragte Dietmar Baumeister, die Mitglieder entlasteten die Vorstandschaft einstimmig. Baumeister lobte die Vorstandschaft für die vielen tollen Wanderungen und Aktionen, die ein reges Vereinsleben möglich machen.

Zu guter Letzt stellte Franz Rehm den druckfrischen Wanderplan für 2019 vor. Da sei wieder für jeden was dabei. Abwechslungsreiche Wanderungen, Lichtbildervortrag, Mostprobe, Fahrtenliedersingen, Ausflug und Wanderfahrt. „Gangat mit und brengat au no oine mit“, forderte Rehm auf. In gemütlicher Runde klang die Versammlung aus.