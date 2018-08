VfB kickt gegen Westerheim

Die B-Junioren des VfB Stuttgart kommen am Dienstag, 4. September, auf die Alb nach Westerheim. Dort bestreiten sie gegen die A-Junioren des SV Westerheim ein Vorbereitungsspiel beziehungsweise Freundschaftsspiel. Anpfiff in Westerheim ist um 18.30 Uhr. Zu der sicherlich interessanten und packenden Partie lädt der SV Westerheim heute schon ein.

Die A-Jugendlichen des SV Westerheim freuen sich riesig auf die Begegnung gegen die Nachwuchsspieler des Bundesligisten. Das B-Jugendteam des VfB Stuttgart spiele in der Jugend-Bundesliga und trifft da auf renommierte Mannschaften wie Bayern München, die TSG Hoffenheim, der 1. FC Nürnberg, den Karlsruher SC, den SSV Ulm 1846 Fußball oder den 1. FSV Mainz 05. Im Kader sind B-Jugend-Nationalspieler wie David Hummel, Lucas Hägele, Maurice Kramny und Milan Petrovic. Zum VfB-Trainerstab der B-Junioren gehören Murat Isik (Trainer), Tobias Rathgeb (Co-Trainer) und Michael Gentner (sportlicher Leiter).

Zustande gekommen ist das Testspiel über die Vermittlung von Karl-Heinz Baumeister, der schon immer sehr gute Kontakte zu dem Profiverein in Stuttgart hatte und der ein großer Fan des VfB ist. Die A-Junioren werden es den Gästen aus der Landeshauptstadt nicht leichtmachen und zeigen, dass auch sie gut Fußball spielen können.

Die früheren B-Junioren des SV Westerheim um das Trainergespann Jens Füller und Richard Tritschler haben zuletzt eine nahezu perfekte Saison hinter sich gebracht und, wie mehrfach berichtet, mit dem Aufstieg in die Verbandsliga die Sensation geschafft. Dank eines 2:1-Erfolgs im Rückspiel gegen die SGM Deilingen konnte der SVW seine Spielzeit 2017/2018 krönen. Einige von ihnen spielen weiterhin im B-Jugendteam, andere rückten in die A-Jugend auf und freuen sich nun auf die Saison in der Verbandsliga.