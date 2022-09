Verein lädt Interessierte zur Fuchsjagd ein

Der Reit- und Fahrverein Westerheim veranstaltet am Montag, 3. Oktober, seine diesjährige Fuchsjagd und möchte Interessierte dazu einladen. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Parkplatz „Skilift Halde“ in Westerheim. Um ca. 13.15 Uhr ist Aufbruch zur Jagd, heißt es in einer Ankündigung.

Die Jagdstrecke ist circa zehn Kilometer lang und beinhaltet feste und natürliche Hindernisse. Für die Zuschauer ist es möglich, die Jagdgruppe mit dem Auto zu begleiten. Beim Zwischenstopp wird mit einem „Vesper“ für das leibliche Wohl gesorgt.

Der Ausklang, mit Jagdgericht, findet dann ab 19 Uhr im Gasthof Adler in Westerheim statt. Die Verantwortlichen würden sich freuen, wenn auch viele Reitsportbegeisterte die Jagd begleiten würden. Jedoch kann der Veranstalter gegenüber Reitern, Zuschauern und für die Pferde keinerlei Haftung übernehmen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.