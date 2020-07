VDK Westerheim feiert 70-jähriges Bestehen

Der VdK-Ortsverband Westerheim hat jüngst auf sein 70-jähriges Bestehen mit Stolz zurückblicken können. In einer kleinen Feierstunde wurde im Garten des Ortsvorstands Bernhard Walter in würdiger, aber dennoch durch Corona eingeschränkter Form, dieses Jubiläum gefeiert.

Nach einem kleinen Sektempfang, bei dem alle Vorstandsmitglieder versammelt waren, hielt der Ortsvorsitzende eine kleine Ansprache. In seinem Grußwort informierte er kurz über die aktuelle Sozialpolitik und die Forderungen des VdK. Das Hauptaugenmerk galt allerdings der 70-jährigen Erfolgsgeschichte des Vereins. Er erinnerte an Erfolge, wie beispielsweise die Unterschriftenaktion „Pflege macht arm“ sowie die gelungene Generalversammlung im Frühjahr. Auch der Gründungsgrund, nämlich die Versorgung der Notleidenden nach dem Zweiten Weltkrieg, war ein Thema.

Bernhard Walter benannte auch die Veränderungen im Laufe der vergangenen 70 Jahre und dass für den VdK die Themen wohl nie ausgehen werden, da es immer Notleidende in der Gesellschaft geben werde. Er lobte die gute Zusammenarbeit sowie das Engagement des Vereins, die es in der Vergangenheit sowie gegenwärtig gegeben habe und gebe. Zu guter Letzt freuten sich alle auf die Aufgaben, die in Zukunft auf den Verein noch zukommen werden. Bernhard Walter bedauerte in seinem Schlusswort zudem, dass die geplante Feier zu diesem Jubiläum nicht wie angedacht größer gefeiert werden konnte. Er regte an, dass diese im nächsten Jahr würdevoll nachgeholt werden sollte.