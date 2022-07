VdK Westerheim 70 Jahre alt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es soweit. Nach zweimaligem, coronabedingtem Verschieben des Festaktes zur 70-Jahr Feier der Westerheimer VdK Ortsgruppe konnte nun endlich gefeiert werden. Über 40 Gäste aus Westerheimer sowie einige Ehrengäste vom Kreisverband Ulm konnte der Vorsitzende der Ortsgruppe, Bernhard Walter, begrüßen.

Die Feier war getragen von dem Respekt, den die heutige Generation unseren Vorfahren erweisen will. So erinnerte zum Beginn des Festaktes die Frauenbeauftragte des Kreisverbandes Ulm, Hilde Zimmermann, beim Totengedenken an die Personen, die vor uns waren und die Traditionen und Werte an die jetzige Generation weitergegeben haben.

Bernhard Walter ging in seiner Begrüßungsrede auf die schwere Zeit nach dem 2. Weltkrieg ein und beschrieb die Umstände die zur Gründung des VdK führten. Roland Schmidle, Ehrenverbandsvorsitzender des VdK im Alb-Donau-Kreis, würdigte in seiner Rede die gute und erfolgsorientierte Arbeit die bei der Ortsgruppe geleistet wird. Hans Kloos, Kreisvorsitzender im Alb-Donau Kreis, machte auch die anwesenden VdK-Mitglieder auf die neuen Medien aufmerksam. Er ermunterte die Anwesenden, sich in die VdK internen Programme einzuarbeiten und diese auch dann zu nutzen. Er wies auf die enorme Steigerung der Mitgliederzahlen in Westerheim hin und meinte: Weiter so.

Wilma Rauschmaier, stellvertretende Bürgermeisterin von Westerheim, übergab Grüße von Bürgermeister Hartmut Walz, der terminlich verhindert war. In ihrer Festrede beschrieb sie die große Not der damaligen Zeit und das Engagement des VdK. Sie überreicht der Mitgliederschaft, zu deren Freude noch einen Scheck.

Der Ortsvorsitzende von Westerheim Bernhard Walter las noch die Rede von Anton Ascher, der damalige Ortsvorsitzende, zum 25-jährigen Jubiläum, also von 1975, vor. Anton Ascher beschrieb nochmals die Situation, die 1950 vorherrschend war.

Nun wurde zum gemütlichen Teil übergegangen und Hausmusikant, Manfred Kurzhals, hatte alle Hände voll zu tun, seine Musikinstrumente zu bedienen. Er unterhielt die Festgesellschaft mit Liedern aus der Zeit von 1970 bis heute.

So gegen 18 Uhr drängte es die meisten Gäste zum Aufbruch und man konnte einen wertvollen Nachmittag beschließen.