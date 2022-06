VdK Ortsgruppe Westerheim feiert Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Freude schauen die Westerheimer VdK Mitglieder auf den 7. Juli. An diesem Tag wird 70 Jahre (+ 2 Corona-Jahre) VdK in Westerheim mit einem Festakt begannen.

Am 7. Juli 1950 war der Gründungstag in Westerheim. Im Protokollbuch ist mit handschriftlichem Eintrag zu lesen: Durch das harte Völkerringen von 1939 bis 1945 gab es unter den wehrfähigen Männern, Millionen von Schwer- und Leichtverwundeten. In dieser Zeit war die Kriegsopferversorgung stark beschnitten. Nachdem sich die einschneidenden Maßnahmen der Siegermächte lockerten, griffen beherzte Männer unseres Vaterlandes zur Selbsthilfe und gründeten den „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V. Durch diese Gründung war der Anfang zu einer, mit vieler Kleinarbeit verbundenen, großen Aufgabe gelegt.

Wie im Protokollbuch weiter zu lesen ist, folgte eine Zeit voller Arbeit, Sorgen und das Bearbeiten von Anträgen und Bescheiden. Diese Mühe unserer Vorgänger wollen wir nicht vergessen und dies entsprechend würdigen. In einem Festakt werden wir diese Leistungen aufzählen und den Personen gedenken. Bei der Gründungsversammlung konnten bereits 39 Mitglieder geworben werden.