VdK Ortsgruppe Westerheim feiert den Advent

Jetzt war es tatsächlich soweit. Am 3. Dezember tagten wir im Café „ Am Ried“ in Westerheim. Nach zwei ausgefallenen Adventsfeiern wegen Corona in den Jahren 2020 und 2021 stand unserer Feier nun nichts mehr im Wege. Dementsprechend herrschte auch eine gelöste und frohe Stimmung. Auf die vorbereiteten Gedichte konnte weitgehend verzichtet werden, da das rege Bedürfnis zu Gespräch und gedanklichem Austausch vorherrschte.

Ortsgruppenvorsitzender Bernhard Walter konnte in seiner Begrüßung 24 Personen willkommen heißen. Er ließ das fast vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und hob besonders die 70-Jahr Feier im Juli 2022 hervor, die einen Höhepunkt im Vereins Leben war. Leider hatte er auch drei Todesfälle zu vermelden. Im August brachte die VdK Zeitung einen Bericht über unseren Ortsverband mit der Mitteilung, dass wir nun über 100 Mitglieder sind. Das brachte uns Beachtung und Glückwünsche ein. Aktuell sind wir 103 Personen.

Ansonsten war es ein eher ruhiges Jahr, da auch die Generalversammlung im April ohne Probleme ablief. Bei den Wahlen konnten auch alle Ämter wieder besetzt werden. So feierten wir in froher Runde, bestens unterhalten von uns selber und unserem Hausmusikanten Manfred Kurzhals.

Nach Kaffee und Kuchen sowie einem Imbiss machten wir uns gegen 19.00 Uhr wieder auf den Nachhauseweg. Unser Hauptwunsch zum Abschied war ein frohes Wiedersehen in einem Jahr.