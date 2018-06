VBW kooperiert verstärkt mit der VHS

91 Angebote enthält das neue Kursprogramm des Volkbildungswerks Westerheim (VBW) für das erste Halbjahr 2013. Fünf Kurse laufen in Kooperation mit der VHS. „Davon profitieren beide Seiten“, betont VBW-Geschäftsführer Jochen Burri, der von einem „vielseitigen, ausgewogenen und interessanten Frühjahr- und Sommerprogramm“ spricht. Rund 50 Kursleiter stemmen die 91 Angebote, die entsprechend der Forderung des VHS-Landesverbandes in die Bereiche Erwachsene und Junges VBW gegliedert sind.

In den Gemeindefarben Blau mit gelben und violetten Krokussen als Frühlingsbild präsentiert sich das neue Programmheft, das von morgen an verteilt wird und in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen der Region ausliegt. Anmeldungen zu den Kursen, Vorträgen, Betriebsbesichtigungen, Ausflügen und sportlichen Aktivitäten sind ab sofort möglich.

„Wir sind unseren Kurleistern sehr dankbar, die zum vielschichtigen Programm beitragen und sich mit neuen Ideen immer wieder einbringen“, betont VBW-Geschäftsstellenleiterin Anna Baumeister und fügt hinzu: „Der Input von außen ist für uns sehr wichtig.“ Und Geschäftsführer Burri meint ergänzend: „Für einen Ort wie Westerheim ist ein derartiges Angebot einfach super. Da können wir mit anderen Gemeinden leicht mithalten.“ 1500 Kursteilnehmer wurden bislang im zurückliegenden Semester registriert, eine Zahl, die auch Bürgermeister Hartmut Walz mit gewissem Stolz erfüllt: „Das kann nicht jede Gemeinde bieten.“

Walz, Burri und Baumeister freuen sich, dass die Gemeinde Westerheim seit dem 2. Februar 2012 Vollmitglied im VHS-Landesverband nach einer dreijährigen Anwartschaft ist. „Wir sind stolz darauf, dass unser gemeindeeigenes Volksbildungswerk im Volkshochschulverband Baden-Württemberg nun eine Vollmitgliedschaft besitzt“, unterstreicht Walz und verweist auf zwei wesentliche Vorteile: auf höhere Zuschüsse und bessere Fortbildungen für die Kursleiter. Die Hartnäckigkeit der vergangenen Jahre habe sich gelohnt.

„Mit einem Kursangebot von rund 90 Programmnummern sei das Maximale für Westerheim erreicht“, erläutert Burri. Mehr sei kaum zu stemmen. So sieht es auch Bürgermeister Walz: „Das Kursangebot ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, was einen umfangreichen Arbeitsaufwand mit An- und Abmeldungen mit sich bringt“, sagt Walz und ist Baumeister und Burri für ihren zeitaufwendigen Einsatz und ihre Engagement sehr dankbar. Dankbar ist er auch der Unterstützung seitens der VHS und allen voran Geschäftsführerin Ilse Fischer-Giovante, die das Volksbildungswerk nachhaltig unterstütze.

Unter dem Stichwort „Politik, Gesellschaft, Umwelt“ lädt das VBW zu Betriebsbesichtigungen ein – zum Teil in Kooperation mit der VHS: am 12. April zur Whisky-Brennerei in den Landgasthof Krone in Nellingen, am 16. Mai unter dem Motto „Wibele – ein wahrer Genuss“ zur Confiserie Bosch GmbH nach Uhingen, am 19. April zum Autokonzert Audi nach Ingolstadt. Ein Kulturfahrt nach Tübingen und eine Shoppingfahrt nach Metzingen stehen am 8. Juni an. Über „Demenz – eine medizinische und gesellschaftliche Herausforderung“ referiert Chefarzt Michael Jamor am 6. März im Alten Rathaus in Laichingen

Faszinierende Bilder von seiner Reise in die Anden zeigt Jürgen Rehm am 15. März. Wie Bäume im Frühjahr richtig zu schneiden sind, erläutert Baumwart Helmut Wagner am 9. März. Und wie Vorgesetzte ihre Mitarbeiter richtig zu motivieren und auch wertschätzen, beschreibt Klaus Kobjoll in einem Vortrag mit der VHS am 20. Juni in Laichingen. Neu aufgelegt wird beim VBW die Kräuterwanderung mit dem homöopathischen Verein Westerheim beim Uracher Wasserfall am 27. April.