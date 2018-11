VBW: Burri zieht positives Fazit bei Herbstsitzung

Die Herbstsitzung des Volksbildungswerks Westerheim und der Vereinsvorstände hat am Montag im Feuerwehrgerätehaus in der Eichstraße stattgefunden. Bei der Sitzung des VBW legte Geschäftsführer Jochen Burri seinen Geschäftsbericht vor. Er wie auch Geschäftsstellenleiter Heiko Böhm informierten über die laufenden Kurse und Seminare und gaben einen Ausblick auf die Erwachsenenbildung in den kommenden Jahren. Die Wahl der stellvertretenden Geschäftsführerin Ulrike Rockstroh hat nicht stattgefunden, da sie am Montag zu dem Termin nicht kommen konnte. Gruß- und Dankesworte entbot Bürgermeister Hartmut Walz.

Geschäftsstellenleiter Jochen Burri gab einen kurzer Abriss über die Veranstaltungen des Frühjahrsprogramms im ersten Halbjahr 2018, als das VBW 63 Kurse anbot. Ein besonderes Highlight im ersten Semester 2018 sei die Besichtigung der Firma Ritter Alb in Westerheim gewesen, wo sich die Teilnehmer im Anschluss an eine sehr informative Besichtigung mit Schnitzel und Kartoffelsalat stärken konnten.

Lob für Kooperation mit VHS

Die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen habe sich auch in diesem Jahr wieder bewährt, in Kooperation mit der VHS seien elf Kurse ins Programm aufgenommen worden. Die Veranstaltungen seien gut angenommen worden, so Burri.

Besonders beliebt seien die Mal- und Töpferkurse für die Kinder, die Nachfrage hierfür sei immer sehr groß. Besonders gut angenommen würden auch die Kurse von Nicole Diener, ein Zusatztermin sei sogar erforderlich geworden. Im Herbstprogramm werde dieser Kurs nun zwei Mal angeboten.

Was das Sportangebot beim Volksbildungswerk angeht, so sagte der Geschäftstellenleiter: „Die Sportler kamen mit Aerofighting, Zumba, Rücken fit, Gymnastik 50, Stepp-Aerobic und Nordic Walking auf ihre Kosten.“ Der Qi-Gong-Kurs stoße auf großes Interesse und werde deshalb auch in diesem Semester fortgeführt. Der neue große Hit im VBW-Programm ist nach wie vor der Kurs KangaBurn, bei dem die jungen Frauen nach der Schwangerschaft versuchen, ihre „gut alte“ Figur wieder zu erlangen. Die Ballett-Kurse mit Jelena Dojcinovic würden sich wieder einer großen Beliebtheit erfreuen, froh sei er, mit ihr eine gute Nachfolgerin gefunden zu haben.

Seit Mitte September laufe nun das neue Herbst- und Winterprogramm, das sich bis Ende Februar erstrecke. Dieses Programmheft enthalte 68 Kurse mit 465 Veranstaltungen und 727 Unterrichtseineinheiten. Auch in diesem Programm seien wieder interessante Angebote in Kooperation mit der VHS Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen enthalten. „Neben den fortlaufenden Computer-, Sprach-, Koch-, Bastel- und Sportkursen werden die beliebten Drums alive- und Zumba-Kurse weitergeführt“, führte Burri aus. Auch würden die Kurse für Baby-Massage und Babyschwimmen fortgesetzt.

Planungen für Sommerhalbjahr

Derzeit seien die Planungen für das neue Sommerprogramm ab März 2018 fest am Laufen, ließ der Geschäftsstellenleiter in seinem Ausblick wissen. „Auch hier versuchen wir, wieder ein ansprechendes und interessantes Programm zu gestalten“, sagte er bei der Herbstsitzung.

Und dann verwies der Geschäftsstellenleiter noch auf einen „besonderen Brocken“, der auf kleine Bildungseinrichtungen wie das Volksbildungswerk Westerheim in den nächsten Jahren zukomme, auf die Einführung von VHS 2022. Diese Vorhaben des Volkshochschulverbands stellte Geschäftsführer Heiko Böhm dann im Konkreteren vor.

Der Volkshochschulverband im Lande mit seinen 169 Mitgliedseinrichtungen hat einen sogenannten Entwicklungsplan zur Steigerung der Zukunftsfähigkeit der baden-württembergischen Volkshochschulen beschlossen. Laut VHS-Verband müssen alle Volkshochschulen in Baden-Württemberg bis 2022 das Qualitätszertifikat ZBQ (Zertifiziert Bildungsqualität) vorweisen können, um weiterhin an entsprechende Förderungen zu kommen. Zudem sollen die Bildungseinrichtungen künftig hauptamtlich geführt werden.