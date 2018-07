Unterwegs im Strümpfelbachtal

Bei strahlendem Sonnenschein war die Wandergruppe der Ortsgruppe Westerheim im Schwäbischen Albverein am Sonntag im Remstal bei Weinstadt auf Achse. Die sonntägliche Wanderung führte die Westerheimer durch das wildromantische Strümpfelbachtal mit seinen schmalen Pfaden und kleinen Brücken. Am schönen Ebnissee machten die Wanderer eine wohltuende Pause, bevor es auf Wald- und Wiesenwegen vorbei an der Nonnenmühle zum Parkplatz zurückging. Entlang des tosenden Wassers an malerischen Sandsteinwasserfällen und Steinmergelbänken führte der Weg. Eine genussreiche Einkehr zum Abschluss rundete den herrlichen Wandertag ab. Ein Dankeschön entboten die Tourenteilnehmer den beiden neuen Wanderführer Andrea und Martin, die den Gästen ihre Heimat zeigten. Das Naturschutzgebiet „Strümpfelbachtal“ zeichnet sich durch typische Keuperklingen aus. Es liegt in einem herrlichen Waldtal mit reizvollem Wasserlauf und vielen Quellen. Foto: pr