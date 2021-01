Unbekannte greifen Räumfahrzeugfahrer an

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt der Polizeiposten Bad Urach gegen zwei noch unbekannte Männer, die am Mittwochnachmittag einen 56 Jahre alten Räumfahrzeugfahrer verletzt haben sollen, so die Polizei.

Gegen 14.30 Uhr war der 56-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der B 28 in Richtung Feldstetten unterwegs, als ihm einer der Tatverdächtigen auf Höhe eines Skilifts einen Schneeball gegen die Seitenscheibe des Räumfahrzeugs warf. Vor Schreck geriet er daraufhin auf die Gegenfahrspur. Glücklicherweise wurden dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Als der 56-Jährige den Schneeballwerfer anschließend zur Rede stellen wollte, kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf ein zweiter Tatverdächtiger dem 56-Jährigen offenbar unvermittelt in den Rücken trat. Dieser stürzte daraufhin zu Boden, wo er erneut von dem Schneeballwerfer in den Schwitzkasten genommen wurde. Der 56-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.

Bei dem „Schneeballwerfer“ soll es sich um einen etwa 175 Zentimeter großen, schlanken Mann mit Vollbart gehandelt haben. Er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke. Der zweite Tatverdächtige war etwa 185 Zentimeter groß, trug einen spitzen Kinnbart und war mit einer grauen Mütze bekleidet. Aufgrund des hohen und überregionalen Besucheraufkommens verspricht sich der Polizeiposten Bad Urach unter Telefon 07125/ 946870 Zeugenhinweise.