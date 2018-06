Unbekannte brechen ins Vereinsheim des SV Westerheim ein

In zwei Gebäuden in Westerheim sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach sah ein Zeuge am Sonntag gegen 11 Uhr die Einbruchspuren am Vereinsheim des SV Westerheim. In den vergangenen Tagen hatte ein Unbekannter versucht, einen heruntergelassenen Rollladen zu beschädigen und so in das Gebäude zu kommen. Der Täter scheiterte jedoch – vorerst.

Er ging zu einer Tür und brach sie auf. So kam er ins Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem. Offensichtlich fand er aber nichts. Ohne Beute zog der Einbrecher wieder davon.

Weiterer Einbruch auf dem Westenberg

Gegen 13.30 Uhr sah ein Zeuge an einer Hütte auf dem Westenberg die aufgebrochene Eingangstür. Der Einbrecher hatte im Innern in den vergangenen Tagen nach Beute gesucht. Mit Geld und Zigaretten flüchtete er.

An beiden Gebäuden hatten die Einbrecher ihre Spuren zurückgelassen. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern von der Polizei erste Hinweise auf die Täter.