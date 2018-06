Umbau der Leichenhalle oder ein Neubau?

Mit Vorschlägen und Anregungen von Westerheimer bei der Bürgerversammlung hat sich nun der Westerheimer Gemeinderat befasst. Die Aussegnungshalle im Friedhof, betreutes Wohnen, öffentliche Toiletten und die künftige Nutzung von Klassenzimmern an der Schule am Sellenberg angesichts des baldigen Wegfalls der Werkrealschule waren Themen, die Bürger zur Diskussion stellten.

Die von der CDU-Fraktion geforderte Bürgerversammlung fand am 30. Juni in der Albhalle statt, bei der Bürgermeister Hartmut Walz ausführlich vollzogene, laufende und geplante Projekte in der Gemeinde anhand vieler Bilder und Schautafeln erläuterte. Nach der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sollen Vorschläge und Anregungen aus der Bürgerversammlung innerhalb von drei Monaten im Gemeinderat behandelt werden. Dies war am vergangenen Dienstag der Fall.

Das schlechte Erscheinungsbild einer sanierungsbedürftigen Leichenhalle hatte Matthias Rehm beklagt. Bürgermeister Walz und Bauhofleiter Werner Balzen ließen wissen, dass die Aussegnungshalle zumindest provisorisch verschönert worden sei: Sie erhielt mit einer Spezialfarbe einen kompletten Anstrich, schadhafter Putz sei ausgebessert und der Schimmelbefall an einigen Ecken entfernt worden. Es sei auf jeden Fall notwendig, die Leichenhalle zu sanieren oder eine neue zu bauen, wiederholte Walz in der Sitzung. Der Gemeinderat habe eine Prioritätenliste zu erstellen, welche Sanierungsarbeiten und Projekte wann und wie umzusetzen sind. Zu überlegen sei, ob eine Sanierung Sinn mache und ob der Neubau einer Aussegnungshalle nicht ratsamer sei, meinte Pius Kneer. Er warnte vor einem Schnellschuss in der Sache: „Wir brauchen eine gute Lösung.“

Das Fehlen öffentlicher Toiletten in Westerheim hatte Ella Habdank bemängelt. Das Thema sei im Zusammenhang mit dem Umbau oder Neubau des Rathauses oder der Leichenhalle zu sehen, meinte Walz. Bei diesen Vorhaben könnten öffentliche Toiletten mit eingebaut werden. Denkbar sei aktuell, die Toiletten im Haus des Gastes, in der St. Stephanus und im Rathaus anzubieten, wofür dann aber eine Reinigungskraft eingesetzt werden müsse. Die Umsetzung sollte nicht zu lange liegen gelassen werden, monierte Pius Kneer. Zu einem Fremdenverkehrsort gehöre ein öffentliches WC, meinten Pius Kneer und Jonas Esterl.

Was das von Franz Baumeister gewünschte „betreute Wohnen in Westerheim“ angeht, so verwies Walz auf die lange Verhandlungen mit einem Investor in der Ortsmitte bei der Hohenstadter Straße. Kurz vor der Umsetzung von seniorengerechten Wohnungen sei der Investor insolvent gegangen, das Projekt habe sich zerschlagen, bedauerte Walz rückblickend. Ein weiterer Bauträger sei nicht zu finden gewesen. Als Gemeinde selbst die Initiative zu ergreifen, wäre zu riskant gewesen, so der Bürgermeister.

Da die Schule am Sellenberg nun eine Ganztagsgrundschule mit aktuell 131 Schülern sei, werde mehr Raum benötigt, auch wenn ab dem Schuljahr 2016/17 keine Werkrealschüler mehr in Westerheim die Schulbank drücken, erklärte Walz zu der Anfrage von Achim Moser in der Bürgerversammlung. Er verwies auf ein aktuelles Schreiben von Rektorin Ulrike Rockstroh, nach dem künftig alle Zimmer benötigt würden - sei es für den Unterricht oder die Betreuung. „Wir müssen der Schule Raum und Zeit lassen, um ihr pädagogisches Konzept für die Ganztagsgrundschule in Wahlform umzusetzen“, sagte Walz. Zudem sei im nächsten Schuljahr wieder mit zwei ersten Klassen zu rechnen. Offen bleibe die Frage, was mit dem in die Jahre gekommenen Musiksaal bei der Schule werden soll.