„Uff em Bänkle a Schwätzle ghalde“

Momentaufnahme einer dörfliche Idylle in Westerheim wie in guten alten Zeiten: Vier Frauen der älteren Generation treffen sich in der Ortsmitte von Westerheim beim Haus des Gastes, plaudern miteinander tauschen sich aus, beobachten das Geschehen an der großen Kreuzung im „Flecka“ und genießen den Abend.

Doch zuvor kamen sie zum Rosenkranzgebet in der Christkönigskirche zusammen und beteten für Frieden in der Welt und für viele Anliegen, sei es privater oder allgemeiner Art. Danach genossen sie dann die Abendsonne „uff em Bänkle“, wo sie dann ihr „Schwätzle ghalde hen“. Dieses Ritual wird wohl immer wieder stattfinden, so kommen sie zusammen, tauschen sich aus und kommen raus aus den eigenen vier Wänden. Zusammengerückt lebt es sich eben besser.