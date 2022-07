Brandschutzklappen erst nach 40 Jahren entdeckt

Die Lüftungsanlage der Westerheimer Alb-Halle sorgt weiterhin für Überraschungen. Unter anderem wegen Mängeln an einigen Brandschutzklappen sind seit März Großveranstaltungen in der Halle untersagt. Bei einer neuerlichen intensiven Prüfung der Lüftung stellten Fachleute nun überrascht fest: In der Anlage sind nicht nur die zwölf Brandschutzklappen verbaut, die über die vergangenen 40 Jahre immer wieder getestet wurden, es gibt noch vier weitere verborgene Klappen, die wahrscheinlich nie auf ihre Funktion geprüft wurden.

TÜV-Prüfer schaut genau hin

Im März hatte ein TÜV-Prüfer festgestellt, dass zwei Brandschutzklappen der Alb-Hallen-Lüftung leichte Beschädigungen aufwiesen und eine weitere Brandschutzklappe an einem unzulässigen Platz eingebaut ist. Die restlichen der bis dahin bekannten insgesamt zwölf Brandschutzklappen stufte er als „in Ordnung“ ein.

Wozu solche Brandschutzklappen dienen und warum sie für den Betrieb der Lüftungsanlage so wichtig sind, erklärte Hausmeister Peter Jahnke damals so: „Die Klappen sind Teil der Lüftungsanlage. In ihnen befinden sich Bimetall-Elemente, die dafür sorgen, dass die Klappe zufällt, wenn die durchströmende Luft eine Temperatur von 72 Grad Celsius erreicht. Durch das automatische Schließen der Klappen soll im Brandfall eine Verbreitung des Rauchs durch die Lüftungsanlage verhindert werden.“

Weitere Brandschutzklappen vermutet

Dass es mehr von diesen Klappen geben muss, als bisher angenommen, stellten der Technische Betriebsleiter der Gemeinde Westerheim Werner Balzen, Roland Fink vom Ingenieurbüro Wassermüller und ein Vertreter einer Lüftungsfachfirma dann bei einer eingehenden Untersuchung der Anlage Ende Mai fest. Roland Fink sagt: „Wir haben die Pläne intensiv studiert und sie auch im Büro nochmal eingehend geprüft.“ Es müsse mindestens vier weitere Brandschutzklappen in der Lüftungsanlage geben, so das Ergebnis der Untersuchung.

Diese Klappen sind aber anders als die bereits bekannten zwölf Stück nicht ohne weiteres zugänglich. Um zu ihnen zu gelangen, müssen Teile der Lüftzung demontiert beziehungsweise Decken geöffnet werden. Die Fachfirma soll die vier bisher unbekannten Brandschutzklappen dann im Lauf des Juli begutachten können.

Auch gute Nachricht für die Halle dabei

Werner Balzen erklärt den Mitgliedern des Westerheimer Gemeinderats: „Wir werden die alte Anlage von nun an mit der Fachfirma zusammen jedes halbe Jahr prüfen müssen und auch eine Faserprüfung vornehmen lassen. Das wird kostspielig, aber das haben wir Euch auch gesagt.“ Er sagt aber auch, dass er zuversichtlich sei, dass die Anlage nach Reparatur der defekten Klappen wieder einwandfrei funktionieren werde.

Eine gute Nachricht in Bezug auf die Lüftung der Alb-Halle gab es schon vor einiger Zeit: Bei einer Hygieneinspektionen der Lüftungsanlage war festgestellt worden, dass sich in Schallschutzelementen, die in der Lüftung verbaut sind, Glasfasern gelöst hatten. Damit besteht das Risiko, dass die Lüftung im Betrieb Glasfaserpartikel in die Räume der Alb-Halle pustet, was der Gesundheit der Menschen in diesen Räumen abträglich sein könnte. Eine deswegen eingeleitete Faserprüfung in Räumen der Alb-Halle hat jedoch gezeigt, dass keine Dämmungspartikel durch die Lüftung verteilt werden.