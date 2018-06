UBL diskutiert und verabschiedet Räte

Zahlreiche interessierte Bürger haben sich am Donnerstagabend zu einem Stammtisch der UBL (Unabhängige Bürgerliste) im Gasthaus „Rössle“ eingefunden. Fraktionssprecherin Wilma Rauschmaier begrüßte die Besucher und wünschte dem Ausspracheabend einen guten Verlauf.

Die Tagesordnungspunkte der jüngsten Gemeinderatssitzungen sprachen die UBL-Gemeinderäte und die Besucher des Stammtisches an: So kamen zur Sprache die Themen Ganztagesgrundschule, Nachhaltigskeitsbericht über die Gemeinde Westerheim, Erweiterung der Kläranlage und des Regenüberlaufbeckens West, für die die Gemeinde über 1,2 Millionen Euro Zuschuss erhalten hat, der Bebauungsplan „Feriendorf Silberdistel“, das Wohnbaugebiet Zimmerhaldenweg, das Gewerbegebiet „Runs - Mühlweg - Lindenstraße“, die beschlossene Bürgerversammlung, der Bahnhalt in Merklingen mit der Machbarkeitsstudie sowie der Gedenktag „70 Jahre Zerstörung Westerheims“ am 21. April 2015.

Über sämtliche Themen diskutierten die Räte mit ihren Gästen offen und sachlich. Es fanden interessante und gute Gespräche statt. So konnten die UBL-Gemeinderäte einige Anregungen aufnehmen. Nach den Diskussionen bedankten sich die derzeitigen Gemeinderäte der UBL bei den Kandidaten der Gemeinderatswahl, die für die UBL auf dem Wahlvorschlag standen. Dies waren Silke Frank, Sibylle Gedikoglu, Anke Mohos, René Fischer, Marco Sailer und Thomas Weber.

Es folgten schließlich der herzliche Dank und die lobende Anerkennung für insgesamt 85 Jahre Gemeinderatstätigkeit für die UBL: Diese Jahre haben die Gemeinderäte Hermann Rehm, Finny Staudenmayer, Werner Balzen, Achim Moser und Dietmar Fromm zusammengebracht. „Sie haben Spuren hinterlassen, die in Westerheim in vielfältiger Weise sichtbar und spürbar sind und zum Wohl der Gemeinde und der Bürger beigetragen haben“, erklärte Wilma Rauschmaier.

Mit einem kurzen Rückblick auf die Entwicklung Westerheims während der Gemeinderatszugehörigkeit der ausgeschiedenen Gemeinderäte konnte nochmals in beeindruckender Weise gezeigt werden, mit wie „viel Engagement und Herzblut sie sich für ihre Gemeinde in vielen Sitzungen und bei zahlreichen Ausschusstätigkeiten eingesetzt haben“, so Ratsmitglied Hubert Rauschmaier. Die bisherigen Gemeinderäte berichteten abschließend über nette Anekdoten aus ihrer Gemeinderatszeit und wünschten den derzeitigen Räten alles Gute und viel Glück im Interesse der Westerheimer Bürger.