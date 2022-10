TSV Berghülen trifft im Pokalspiel auf den SV Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstagabend, 20. Oktober traf der TSV Berghülen im Pokalspiel auf den SV Westerheim. Per Losverfahren wurde im Vorfeld das Aufeinandertreffen der Mannschaften, als auch der Austragungsort des jährlichen Turniers bestimmt. Mit Heimrecht für den SV Westerheim fand das Derby in der Albhalle statt.

Aus verschiedenen Turnieren und Freundschaftsspielen war die gegnerische Mannschaft dem SVW gut bekannt. Herausfordernd, aber machbar schätze der SVW den TSV Berghülen ein.

Gleich zu Beginn des ersten Satzes setzte sich der TSV Berghülen mit deutlichem Punktestand von der Westerheimer Mannschaft ab. Anfangs gelang es den Westerheimer Sportlerinnen und Sportler noch sich auf den Punktestand von 16 zu 14 für Berghülen heran zu kämpfen. Jedoch machten fehlerhafte Annahmen, die nicht in wirksame Angriffe verwandelt werden konnten, das Gewinnen schwer. Mit 25:19 entschied Berghülen den ersten Satz für sich.

Auch in den folgenden Sätzen gelang es dem SV Westerheim nicht, sich in das Spiel einzufinden. Viele Angaben gingen ins Netz oder ins Aus. Auch Annahme- und Stellungsfehler setzten sich fort. Diese Vorteile nutzte der TSV Berghülen, eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und Spielern sowie Neueinsteigern, für sich aus. Mit 3:0 siegte der TSV Berghülen gegen den SVW. Die Sätze zwei und drei endeten mit den Punkteständen 25:10 und 25:16.

Trotz Niederlage blickt das Team der Westerheimer Volleyballer mit großer Hoffnung und Zuversicht auf das nächste Rundenspiel gegen den TSG Söflingen.