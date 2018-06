Tonite Band rockt den Kunsthandwerkermarkt

In Westerheim gibt es am Samstag, 16. Juni, ein Wiedersehen mit der Tonite Band. Die Gruppe will nämlich den Kunsthandwerkermarkt rocken. Dieser findet beim Skilift Halde statt. Der Auftritt beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt zum Konzert kostet zehn Euro.

Mit Rock- und Pophits der vergangenen 50 Jahre wird den Fans beim Skilift Halde in Westerheim dann wieder mächtig eingeheizt, heißt es in der Mitteilung. Als Gast wird die Sängerin Alexandra Pansch die Männer der Tonite Band unterstützen.

Klassiker und aktuelle Musik

Neben den Klassikern wie „Sweet Home Alabama“, „Knockin on Heavens Door“ und „Highway to Hell“ stehen in Westerheim laut Mitteilung der Tonite Band aber auch aktuelle Hits von Alice Merton und Rag'n'Bone sowie deutsche Songs von Seiler & Speer, den Sportfreunden Stiller und Marius Müller Westernhagen auf dem Programm.

Außerdem tritt die Band im Rahmen der Alb-Live-Konzerte auf. Seit 2015 gibt es dieses Format als „kleine aber feine Kulturreihe“ mit hochkarätig besetzten Künstlern und Bands auf der Schwäbischen Alb. Auch in diesem Jahr werden die Konzerte laut Mitteilung wieder durch die Kulturförderung von regionale Firmen und Institutionen unterstützt. Gemeinsam mit den Künstlern ist es allen Beteiligten ein großes Anliegen mit „kleinen aber feinen Veranstaltungen“ das kulturelle Leben auf der Schwäbischen Alb zu bereichern.

Dahingehend ein kleiner Ausblick für die Tonite-Band-Fans: Die Gruppe tritt wieder am 20. Juli beim Stadtfest in Hayingen auf. Am 26. August kommt das „Streetlife Trio“ zum Adventure Golf 817 nach Westerheim.