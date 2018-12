Tolle Show: Märchen von Schneewittchen turnerisch umgesetzt

Unter dem Motto „Eine lebendige Märchenerzählung von Schneewittchen“ ist die schöne und gelungene Kinderweihnachtsfeier des SV Westerheim in der Albhalle gestanden. Die Jugendturnabteilung des SVW setzte dieses Jahr ihre Weihnachtsfeier in eine Märchenlandschaft um. Gut besucht war die Feier und manche Eltern, Großeltern und Geschwister staunten nicht schlecht, was der Turnnachwuchs so bot. Immer wieder gab es viel Applaus für die gekonnten Darbietungen der Kinder.

Das Märchen von Schneewittchen nach den Brüdern Grimm wurde von Charly Gutbrod vorgelesen. Alle Turngruppen, Rope-Skipper und Jazz-Mädels wurden in die verschiedenen Kapitel der Geschichte eingebaut. Die Geburt von Schneewittchen stellten turnerisch die Turnmäuse (Eltern-Kind-Gruppe) von Diana Striebel dar. Die vier- bis fünfjährigen Turntiger (Vor-Schul-Turnen) von Nicole Wahl und Monika Brosch traten als die Waldtiere auf und wussten zu gefallen.

Rope-Skipper im Einsatz

Die Rope-Skipper von Nina, Ines und Carina Gutbrod sowie Lena Walter, Sophia Goller und Jessica Baurschafter wandelten passend zu der Passage „Des Abends kam Schneewittchen an ein kleines Häuschen mitten im Wald“ die Albhalle in einen geheimnisvollen und mysteriösen Wald um. Zu der Szene: Als Schneewittchen durch den Wald ging, kam sie an das Häuschen von den Zwergen. Hier traten die Turnhasen (Vor-Schul-Turnen) von Elisabeth Stehle und Andrea Baumeister als süße Zwerge auf. Sie turnten an ihrem Barren den weiten und holprigen Weg vor.

Es wurde langsam spannend in der Geschichte. Als die Zwerge Schneewittchen sahen, nahmen sie diese sogleich in ihrem Häuschen auf. Jetzt kam endlich das hübsche Mädchen zum Vorschein. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis drei von Steffi Uhlmann und Kerstin Baumann zeigten als Schneewittchen und als Jäger ihr Können am Schwebebalken und am Boden.

Schwiegermutter vor Spiegel

Plötzlich trat die böse Schwiegermutter wieder vor den Spiegel. Dieser teilte ihr mit, dass Schneewittchen noch lebte. Da nahm sie ihren vergifteten Apfel und lief los, um das schöne Mädchen zu töten: Da traten die Eltern-Kind-Turner von Melanie Striebel in Aktion. Sie tauchten als böse Schwiegermutter verkleidet auf. Sie turnten den weiten Weg zum Zwergenhaus vor. Das bekannte Märchen wurde jetzt sehr traurig, als Charly Gutbrod vom Tod Schneewittchens erzählen musste.

Doch das Märchen hatte natürlich ein gutes und glückliches Ende, als das vergiftete Apfelstück aus dem Hals von Schneewittchen fiel und sie wieder zum Leben erwachte. Zur Frage der bösen Schwiegermutter an den Spiegel, wer denn nun die Schönste im ganzen Land sei, führte die neu formierte Gruppe der Jazz-Mädels um Julia Mayer und Barbara Priel ihren Spiegeltanz vor. Für ihren ersten Auftritt legten die Mädels einen hervorragenden Auftritt hin, wie der große Applaus bewies. Statt der vom Publikum geforderten Zugabe führten die Jazz-Mädels mit den anderen Kindern einen „Line Dance“ auf.

Nikolaus schaut vorbei

Vor dem Besuch des Nikolauses ehrte Abteilungsleiterin Steffi Uhlmann noch eine ganze Reihe an Übungsleiterinnen, welche seit zehn Jahren eine Gruppe leiten. Ehren durfte sie Andrea Baumeister, Elisabeth Stehle, Kerstin Baumann, Barbara Priel, Julia Mayer, Svenja Troll und Nina Gutbrod. „Der SVW bedankt sich an der Stelle für das sehr große ehrenamtliche Engagement“, unterstrich Steffi Uhlmann und bedankte sich bei allen Beteiligten der tollen und schönen Weihnachtsfeier. Ihr besonderer Dank galt Erzähler Charly Gutbrod. Allen Kindern, Vereinsmitgliedern und Gästen wünschte sie schon mal ein schöne Weihnachtszeit.

Zum Abschluss der Weihnachtsfeier der Kinderturnabteilung kamen dann noch der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht vorbei. Er lobte die fleißigen Turnern für ihr Kommen und ihren Einsatz das Jahr über. Ein kleines Geschenk hatte der Nikolaus auch für alle Kinder dabei. Das hatten sie sich auch mit tollen Lied- und Gedichtsbeiträgen redlich verdient. In gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen sowie Getränken saßen die Gäste in der Albhalle noch zusammenen und tauschten sich aus.