Tiere sind eine kreative Kraftquelle für Claudia Meindl – ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens. Seit 1993 wohnt sie mit ihrer Familie in Westerheim – mit vier Pferden, Hund, Katze und Kaninchen. Neben den eigenen Haustieren - einfühlsam und individuell dargestellt - sind auf ihren Aquarell- und Acryl-Bildern auch exotische Tiere zu sehen wie Zebras, Giraffen, Gnus, Elefanten und Flamingos vor glutroten Sonnenuntergängen. Ab Sonntag, 10. Mai, sind ihre Werke im Servicehaus Sonnenhalde in Westerheim zu sehen – eine ungewöhnliche Ausstellung mit ganz unterschiedlichen Bildern.

Das Besondere an Meindls Bildern ist die stilistische Entwicklung ihrer Kunstwerke. Die Autodidaktin hat Freude an Naturbeobachtungen, am Entdecken, Experimentieren und Ausprobieren verschiedener Techniken: „Ich sehe die Welt mit meinen eigenen Augen“, sagt die Künstlerin. Anfangs malte sie geradlinige, eher grafisch wirkenden Tier-Silhouetten in Acryl auf farbigem Hintergrund. Ein gutes Beispiel dafür sind die expressionistisch wirkenden Abendstimmungen mit exotischen Wildtieren vor der rot-gelben Steppe Afrikas.

Spätere Gemälde zeigen Katzen, Hunde und Pferde mit filigranen, feinfühlig gemalten Gesichtern in sanften, fließenden Aquarellfarben. Aus den scherenschnitt-artig dargestellten Motiven sind gegenständlichere, individuelle Tier-Portraits geworden, die den Betrachter durch die Haltung der Tiere und den Blick ihrer Augen in den Bann ziehen. Licht und Schatten geben den Tiermotiven eine räumliche Perspektive, Haltung und Augen verraten die Stimmungslage, zarten Farben zeigen ihre Verletzbarkeit.

Es ist, als ob die Tiere sich von ihrem Hintergrund gelöst hätten und nach und nach näher heran gerückt wären, um einen inneren Kontakt mit dem Betrachter zu suchen. Vielleicht ist die Künstlerin auf diesem Weg sich selbst ein Stück näher gekommen. Nach einer Krebserkrankung hat sie während ihrer Kur in Isny die Malerei als kreative Kraftquelle entdeckt. Das Malen hat sie wieder ins Leben zurückgeholt.

Dass dabei so eindrucksvolle Bilder herausgekommen sind, hätte sie selbst nicht vermutet. Doch irgendwie war die Kunst schon in ihrem Inneren vorhanden, sie suchte nur noch ein Ventil. Einen Blick für Motive hatte Meindl schon immer – geschult durch das Fotografieren. Als Mitarbeiterin der Schwäbischen Zeitung hat sie mehr als zehn Jahre Erfahrung beim Ablichten verschiedenster Motive gesammelt, darunter viele Pferde-Fotos, die auch in Fachzeitschriften wie dem Reiterjournal oder Cavallo erschienen sind.

„Pferde sind mein Leben“, sagt Claudia Meindl. Seit ihrem achten Lebensjahr hat sie auf dem Rücken der gefühlvollen Vierbeiner ihr Glück gefunden, der eigene Stall am Haus gegenüber der Westerheimer Schule ist für sie die Erfüllung eines Mädchentraums. Dass sie ihren Mann beim Reiten kennengelernt hat, ist kein Zufall. Der Westernreiter teilt ihre Leidenschaft. Eine eindrucksvolle Bleistift-Zeichnung zeigt ihn beim Training mit seinem Pferd, auf einem anderen ist die Künstlerin selbst beim Reiten zu sehen, ganz in der Situation, versunken in das innere Zwiegespräch mit ihrem Lieblingstier: Claudia Meindl hat zu sich selbst gefunden, zu ihrem eigenen Stil.

Die Ausstellung im Servicehaus Sonnenhalde in Westerheim wird mit einer Vernissage am Sonntag, 10. Mai um 15 Uhr eröffnet, mit einer Einführung von Margit Weber und einer Rede von Regine Autenrieth. Im Anschluss gibt es Sekt, Häppchen, Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung dauert bis 22. November.

Kontakt: Servicehaus Sonnenhalde, Telefon 07333-92563-0, , Adresse: Draußhalde 2, 72589 Westerheim.