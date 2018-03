Tennisclub will Seniorenbereich neu beleben

Ein positives Fazit hat der Tennisclub Westerheim vor kurzem im Gasthaus Adler vom vergangenen Jahr gezogen. Um Ideen für Verbesserungen zu sammeln, hat der Verein eine neue Rubrik für Mitglieder auf der Homepage eingerichtet, der Verein nennt es „Innovations-Center“.

Auch um das neue „Innovations-Center“ auf der Homepage des TCW ging es bei der Versammlung. Der Hintergrund: Oftmals gebe es die besten und kreativsten Ideen innerhalb des Clubs unter den Mitgliedern. Nur leider kämen diese Ideen selten bei der Vereinsführung an. Deshalb erhofft sich der Verein nun unter dem Motto „Von der Idee bis zum Projekt“ ein aktives Feedback. Unter der neuen Rubrik kann nun jedes Mitglied anonym oder auch öffentlich Verbesserungsvorschläge, Ideen, Innovationen „und vielleicht auch mal Lob und Kritik“ loswerden. Gute Ideen und Verbesserungsvorschläge sollen vom Ausschuss aktiv aufgenommen werden. Umsetzungsergebnisse sollen bei der nächsten Hauptversammlung kommuniziert werden, heißt es in der Mitteilung.

Carsten Mintus zieht Bilanz

Begrüßt worden waren zuvor die Gäste der Versammlung vom Vorsitzenden Carsten Mintus. Er blickte mit ein paar bildlichen Impressionen auf sein erstes Jahr als Vereinsführer zurück. Anschließend folgte der Bericht des Sportwarts. Markus Walter vertrat Uwe Schöler und berichtete von den aktiven Mannschaften. Einen herausragenden sportlichen Erfolg gab es zwar nicht, jedoch hätten alle Mannschaften, mit Ausnahme der Damen 1, die Klasse gehalten. Dies war letztlich auch die Initialzündung, um eine Veränderung herbeizuführen. Die ehemaligen Damen 1 bilden somit ab diesem Jahr eine Damen 30-Mannschaft und können auf eine sehr erfolgreiche Laufbahn im Aktivenbereich zurückblicken.

Die Herren 30 belegten einen respektablen zweiten Platz in ihrer Gruppe der Bezirksliga und treten auch dieses Jahr vielversprechend zur Runde an – „hoffentlich sind bis zum Auftakt alle gesund und fit!“ Des Weiteren tritt eine Vierer-Mannschaft Herren aktiv zur Verbandsrunde an. Hier wünscht sich der Verein, dass im Rotationsprinzip möglichst viele Spieler zum Einsatz kommen und sich hieraus wieder ein langfristig spielendes Team bildet. Die Damen 2 treten ebenfalls in diesem Jahr mit einer Vierer-Mannschaft an.

Intensive Jugendarbeit

Im Jugendbereich gehen 2018 insgesamt fünf Teams an den Start: U10, U12, Knaben, Juniorinnen und Junioren. Diese Vielzahl an unterschiedlichen Mannschaften sei das Ergebnis einer intensiven Jugendarbeit und sicherlich auch das Resultat des Jugendförderprogramms, so der Verein. Momentan trainieren montags und mittwochs insgesamt 34 Kinder und Jugendliche in der Tennishalle. Die Organisation der Kinder und Jugendlichen und der Mannschaften liegt in der Hand von Karin Barth, der Jugendwartin des Tennisclubs. Ebenfalls „ein Highlight“ bildet das Schülerferienprogramm, das von Ines Habdank organisiert wird. Mehr als 30 Kinder nahmen daran teil.

Im darauffolgenden Bericht konnte Finanzchefin Nadine Schwenkedel von einem positiven Vereinsergebnis berichten. Wichtige Einnahmen für den Club sind neben den Mitgliedsbeiträgen auch Einnahmen durch den Wirtschaftsdienst, insbesondere durch das Jugend- und Erwachsenenturnier im Sommer. Aber auch Einnahmen durch die Schrottsammlung und Spenden oder Zuschüsse führten dazu, dass ein operatives Plus auf dem Papier stand. Auf der Kostenseite bilden Wareneinkauf, Hallen-, Platz- und Trainerkosten den Großteil der Ausgabenseite ab. Die einzige größere Anschaffung im Jahr 2017 war der Kauf eines Aufsitzrasenmähers.

138 Mitglieder im Verein

Vorsitzender Carsten Mintus unterstrich auch das künftige „stringente Kostenbewusstsein“, Ausgaben werden stets sinnvoll geplant. Die Kassenrevision bestätigte die professionelle Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde einstimmig durch Wilma Rauschmaier als Gemeindevertreterin entlastet. Die Mitgliederentwicklung ist bereits seit vier Jahren relativ konstant und liegt aktuell bei 138 Mitgliedern.

Beitrag neu gestalten

Im zweiten Teil der Versammlung ging es um die Präsentation einer Neugestaltung der Beitragsstruktur. Bereits in den vergangenen zwei bis drei Jahren etablierten sich verschiedene Freizeitspieler im Club. Unter der Regie von Bettina Ramminger konnten bereits etliche Trainingsabende und gemütliche Tennisstunden verbracht werden. Der Tennisclub hat sich zum Ziel gesetzt, die Türen für Freizeitspieler weiter zu öffnen und auch in der Beitragsübersicht nach außen abzubilden. Nach konstruktiven Dialogen in der Runde wurde das folgende Modell einstimmig verabschiedet: Generell gilt für Neueinsteiger ein kostenfreies Schnupperjahr. Anschließend wechselt der Freizeitspieler für ein Jahr in den Einsteigertarif. Dieser beträgt aktuell 50 Euro im Jahr. Hat der Freizeitspieler weiterhin Lust und Spaß am Tennis, wird er zum offiziellen Einzel- oder Familienmitglied. Des Weiteren wird der Seniorenspieler in der Beitragsübersicht abgebildet und liegt in der Beitragshöhe ebenfalls bei 110 Euro – wie das Einzelmitglied.

Schnupperangebot für Senioren

Auch für Senioren gilt laut Mitteilung des Vereins das Angebot des kostenfreien Schnupperjahrs. Im Seniorenbereich wünscht sich der Vorsitzende des Vereins, Carsten Mintus, ebenfalls eine Neubelebung. In Zeiten des demographischen Wandels freut sich der TCW über interessierte und fitte Senioren.

Zum Schluss wurde noch bekannt gegeben, dass es innerhalb des Ausschusses einen Rollentausch gibt. Matthias Ascher wird die Rolle des Beisitzers übernehmen. Die bisherige Beisitzerin Andrea Margull wird künftig als Schriftführerin fungieren. Eine „insgesamt erfolgreiche“ Gemeinsam freue sich die Vereinsführung auf die bevorstehende Tennissaison.