Tango in der Turnhalle

85 Schüler des Laichinger Gymnasiums haben am Samstag in der Westerheimer Albhalle den Abschlussball ihres Tanzkurses gefeiert.

In 15 Einheiten wurden die Neuntklässler seit dem Sommer geschult in Discofox, Walzer, aber auch Tango und zwar von der Tanzschule Wendt (We dance). Nicht nur die Figuren und Tänze, die die Schüler aufs Parkett der Albhalle legten, konnten sich sehen lassen. Auch die Kleider der jungen Frauen und die Anzüge der jungen Herren (die meisten hatten sich für eine Fliege entschieden) waren – wie unser Foto beweist – echte Hingucker.