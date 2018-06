SZ-Spendenaktion bringt Geld für Brunnen und Straßenkinder in Tansania

Jana Rehm aus Westerheim freut sich sehr, dass mit Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion 2017 „Helfen bringt Freude“ (2550,84 Euro) sowie aus dem Benefizkonzert der Gruppe Tarsus und der Kehmerles Band (1637 Euro) zwei große Projekte in Tansania gefördert werden konnten. Dieses afrikanische Land liegt ihr besonders am Herzen. „Das ostafrikanische Land ist mir zur zweiten Heimat geworden“, unterstreicht die 23-jährige Studentin. Mit den Spendengeldern konnte ein Brunnenbau in Ushirombo und ein Kinderheim in Mwanza unterstützt werden.

In Kontakt mit Menschen in Tansania

Jana Rehm ist in Kontakt mit Menschen in Tansania und weiß, dass das Geld dort gut angekommen und gezielt in die zwei Projekte geflossen ist. Die Menschen seien sehr dankbar und wüssten die Unterstützung zu schätzen, lässt die Westerheimerin wissen. Das Geld bedeute einen Lichtblick für die Menschen, die in Armut und unter schwierigen Bedingungen leben müssen. Das Trinkwasser werde in Tansania immer knapper, so sei der Bau des Brunnens sehr wichtig gewesen.

Die junge Studentin aus Westerheim kennt das ostafrikanische Land wie wohl niemand aus der Region. Jana Rehm leistete zunächst in Tansania in den Jaren 2013 und 2014 ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer weiterführenden Schule der Salesianer im Dorf Didia im Osten des Landes und unterrichtete dort Englisch und Informatik. Zwei Jahre später arbeitete sie im Rahmen ihres Studiums „Internationale Soziale Arbeit“ in Mwanza in einem Heim für Straßenkinder, einer Stadt im Norden Tansanias mit rund 250 000 Einwohnern und direkt am Viktoriasee gelegen. Über ihren Einsatz in Ostafrika hat die junge Frau schon mehrere Vorträge in Westerheim gehalten.

Freude über Hilfe

Sie freut sich jetzt, dass sie den Menschen in einem der ärmsten Ländern der Welt mit zwei Projekten helfen konnte: beim Bau eines Brunnens in Ushirombo und bei der Betreuung von Straßenkindern in Mwanza. Sie hat sich informiert, wie das Geld eingesetzt wird, was mit der Unterstützung konkret geplant ist und was bislang schon gelaufen ist. Sie hat positive Antworten erhalten, verbunden mit dem herzlichen Dank an die Spender aus Deutschland.

Der Brunnen wurde in Ushirombo in einer Kleinstadt im Norden Tansanias in einer sehr trockenen Gegend gebaut, wo es an Niederschlägen fehlt und wo sich die Menschen den Regen herbeisehnen. Sie sind sehr vom Regen abhängig. Gebaut wurde der Brunnen auf dem Gelände der Grundschule „Bulangwa Primary School“, das Trinkwasser soll rund 820 Schülern sowie den umliegenden Familien für tägliche Arbeiten wie Kochen und Waschen dienen, wie Jana Rehm in Erfahrung brachte. Einheimische Arbeiter haben mit Unterstützung von Schülern den Brunnen gegraben und gebaut.

Dafür wurden zuerst 45 Betonringe gegossen. In schwerer Handarbeit gruben die Helfer einen 37 tiefen Brunnen, bis aus auf eine Wasserquelle trafen. Dann setzten sie die Betonringe ein und installierten die Handpumpe. „Der neue Brunnen ist fertig. Er verbessert die Lebensqualität der Schüler und der Familien in der Region“, betont sie. Die Schüler, Lehrer und Bewohner von Ushirombo seien sehr glücklich und dankbar. Frisches und hygienisch gutes Wasser sei für die Menschen so wichtig.

Mit einem zweiten Teil der Spendengelder konnte die Renovierung des Straßenkinderheims „Back Home House“ der Organisation „Upendo Daima“ in Mwanza umgesetzt werden, berichtet Jana Rehm. Mwanza ist eine Großstadt im Norden Tansanias und „Upendo Daima“ eine Organisation, die sich für Straßenkinder einsetzt und ihnen eine Lebensperspektive ermöglicht. Die Organisation betreibt zwei Heime: „Back Home House“ und „Malimbe Family“. „Back Home House“ ist eine Erstaufnahmeeinrichtung, in der etwa 30 Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren leben. „Um den Kindern ein schönes Zuhause auf Zeit zu bieten, bedürfte es dringend einer Renovierung des Heims“, weiß die Westerheimerin von ihrem Aufenthalt in Tansania.

Auch Schulmaterialien gekauft

Wie ihr mitgeteilt wurde, ist der Außen- und Innenbereich von einheimischen Arbeitern zusammen mit den Kindern neu gestrichen und farbenfroh gestaltet worden. Schulmaterialien für die Straßenkinder in dem Heim „Malimbe Family“ seien gekauft worden, in dem Kinder leben, die nicht mehr zurück nach Hause können. Das restliche Geld werde für die Anschaffung von Schulmaterialien wie Hefte, Stifte, Malblocks und Bücher wie für Schuluniformen verwendet, die in „Malimbe Family“ wohnen und dort auf das Berufsleben vorbereitet werden.

„Die Spendengelder sind sinnvoll angelegt“, unterstreicht Jana Rehm, die in nicht allzu langer Zukunft wieder nach Tansania fliegen möchte, um ihre Freude wieder zu sehen. Sie will aber auch wissen, wie es um die geförderten Projekte steht. „Die offene und freundliche Art der Tansanier hat mir gleich zwei Mal geholfen, mich schnell in dem afrikanischen Land zu fühlen“, erklärte Jana Rehm nach ihren zwei Aufenthalten. Der Abschied sei ihr jedes Mal sehr schwer gefallen. „Besonders in meinen letzten Tagen in Tansania ist mir bewusst geworden, wie sehr mir das Land und die Menschen ans Herz gewachsen sind. Der Abschied war unglaublich schwer “, sagt die junge Frau. Sie schätzte sehr die offene und ehrliche sowie die freundliche und nette Art der Menschen, die gerne das Wenige, das sie haben, teilen. Im Herzen reich beschenkt sei sie jedes Mal in ihre Heimat nach Westerheim zurückgekehrt.

Etwas zurückgeben

Als Beschenkte wollte dann die 23-jährige Studentin Gutes zurückgeben, in Form von Spendengeldern, damit die Menschen in dem ostafrikanischen Land am Indischen Ozean zwischen Kenia und Uganda im Norden, Ruanda, Burundi und dem Kongo im Westen sowie Sambia, Malawi und Mosambik im Süden ein besseres Leben führen können und Perspektiven erhalten. Sie hatte gleich die Wasserproblematik und Straßenkinderproblematik im Blick.

