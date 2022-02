SVW zu Gast in Erbach zum Pokalspiel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. Januar konnte die Volleyball-Ligamannschaft des SVW nach langer Corona-Pause wieder im Pokal mitkämpfen.

Zu Gast war man beim TSV Erbach und trat dort gegen die eine Liga höher spielende Mixed-Mannschaft an. Auch bereits im Jahre 2018 war Erbach ein Gegner im Pokal und der SVW verlor damals knapp mit 3:2 Sätzen. Die Erwartungen waren also vorsichtig positiv.

Gleich zu Beginn konnte Erbach mit fünf Punkten in Führung gehen, ehe der SVW im Spiel wirklich ankam. Im folgenden konnte der SVW Fuß im Spiel fassen und so schaukelte man sich wechselseitig hoch, wobei der SVW nicht Erbachs Führung verkürzen konnte. Beiden Mannschaften merkte man aber fehlende Trainings und Spielpraxis in den letzten Monaten an. Vor allem durch viele Angaben ins Netz oder ins Aus machte sich der SVW das Gewinnen schwer. Schließlich musste der SVW den Satz mit 25:20 an Erbach abgeben.

Der zweite Satz war geradezu identisch mit dem ersten. Wieder eine anfängliche Führung von fünf Punkten und daraufhin ein etwa wechselseitiger Punktgewinn. Am Ende konnte sich der SVW zwar näher rankämpfen, verlor aber trotzdem mit 25:22. Im dritten Satz zeigten einige Spieler von Erbach ihre ganze Stärke und konnten wiederholt Punkten und lies den SVW relativ chancenlos, womit sich Erbach Satz und Spiel sicherte.

Am Ende war man trotzdem mit der Leistung zufrieden. So konnte man das Antrainierte durchaus umsetzen und kam fast immer zum Angriff, was in der Vergangenheit durchaus häufiger ein Problem darstellte. Sollte die Fehlerquote bis zum Spiel gegen SC Lehr am 31. Januar sinken, so kann sich der SVW höhere Chancen ausrechnen.