SVW zeigt Stärke und siegt

Ein großer Brocken der Erleichterung beim SV Westerheim in der Fußball-Kreisliga A Alb: Am Donnerstagabend kam der Sportverein zu einem wichtigen 1:0-Sieg bei den Sportfreunden aus Dornstadt. Bereits am Mittwoch hatte der TSV Blaubeuren seinen nächsten Dreier eingefahren. Das Team ist vorübergehend Tabellenführer.

SF Dornstadt – SV Westerheim 0:1 (0:1): „Es war jetzt schon eine Erleichterung für uns. Aber wieder haben wir die klarsten Torchancen vergeben. Das ein oder andere graue Haar hat unser Trainer jetzt mehr“, sagte Westerheims Abteilungsleiter Jochen Doll nach dem gewonnenen Spiel. Der Gast aus Westerheim konnte sich Chance um Chance erspielen, ehe Jannik Wiume in der 38. Minute endlich die Führung erzielte. Auch nach dem Wechsel verpasste der SVW die Vorentscheidung, stand in der Hintermannschaft diesmal aber sehr sicher und ließ deshalb selbst nichts anbrennen.

TSV Altheim/Alb – TSV Blaubeuren 0:2 (0:2): Der TSV Blaubeuren wollte unbedingt gewinnen und startete furios. Simon Schuon (4.) und Moritz Ziegler (8.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Der TSV Altheim blieb harmlos und hatte Glück, dass der Gast den Sack bis zur Halbzeitpause nicht schon zugemacht hatte. Nach dem Wechsel zeigte sich das gleiche Bild. Die beste Szene hatten auch hier die Blaubeurer, die mit einem Pfostenschuss Pech hatten.