SVW: Seit 50 Jahren auf Punktejagd an den Platten

Bei der Jahresfeier des SV Westerheim standen die Tischtennisspieler und die Tischtennisabteilung des SV Westerheim mit im Mittelpunkt. Der Grund: Seit 50 Jahren gibt es Tischtennis im SV Westerheim. Gründungsmitglieder wurden geehrt. Die Tischtennisabteilung im SVW war am 1. März 1968 im Rahmen der damaligen Generalversammlung im Sportheim gegründet worden. Die treibende Kraft war damals Josef Rehm. Seinem Antrag wurde einstimmig entsprochen. Klar, dass Josef Rehm auch zum ersten Abteilungsleiter in der nun 50-jährigen Geschichte der Gruppe gewählt wurde.

In dem von Albert Goll gedrehten Film zu den Höhepunkten des SVW im zurückliegenden Jahr gehörte auch ein Interview mit Gründungsmitglied Josef Rehm (Kittel Sepp), in dem er die Anfänge des Tischtennissports schilderte und sich stolz zeigte, dass sich „diese schöne Sportart“ in Westerheim so prächtig entwickelte und heute noch so großer Beliebtheit erfreut wie vor einem halben Jahrhundert. Der damalige Vorsitzende Oswald Walter habe sich sehr über die Neugründung gefreut, ließ Josef Rehm wissen.

Weite Anfahrten zu den Spielen

Die Tischtennisspieler der ersten Stunde in Westerheim neben Josef Rehm waren Franz Ramminger, Pius Tritschler, Gerhard Baumeister, Herbert Glöckler und Anton Koch. Kurze Zeit später sind Rolf Staudenmayer, Gerold Kneer und Manfred Fritz hinzugestoßen. Ihr erstes Punktspiel bestritt die neue Gruppe etwa eineinhalb Jahre nach der Gründung, nämlich am 14. September 1969 gegen den TSV Böhringen. „Wir schlugen uns gut, dennoch ging die erste Partie erwartungsgemäß in die Hose“, schildert Josef Rehm. Mit 5:9 musste sich das damalige Team geschlagen geben. Weit waren die ersten Fahrten zu den Punktspielen: Bis nach Grabenstetten, Dettingen, Münsingen, Holzelfingen, Unterhausen, Bernloch, Trochtelfingen und Undingen mussten Westerheims TT-Spieler in den ersten Jahren bis zur Kreisreform fahren, rund 660 Kilometer Anfahrtsweg, wie Gründungsmitglied Rehm noch weiß. Deshalb habe er beim Hauptverein eine Antrag auf Reisekostenzuschuss gestellt.

Jugendarbeit war wichtig

Von 1968 bis 1976 war Josef Rehm der Abteilungsleiter und Mannschaftsführer. Für die Jugendarbeit war er bis 1985 verantwortlich. Die derzeitige erste TT-Mannschaft besteht noch größtenteils aus den damaligen Jugendspielern. Beim Bau eines neuen Kinderspielplatzes in den 1970er-Jahren habe die Vorstandschaft des SVW darauf geachtet, dass zwei Tischtennisplatten für die Jugendarbeit mit angeschafft wurden, erinnert sich Josef Rehm, der bis zum Jahr 2000 begeistert an den Platten auf Punktejagd stand. Gespielt wurde bis 1968 im Gymnastikraum der Schule, wo bisweilen die Sonne die Spieler blendete und weshalb ein Vorhang angeschafft wurde.

Natürlich sei auch schon vor 1968 in Westerheim Tischtennis gespielt worden und schon 1949 habe die Gemeinde und der SVW über eine TT-Gruppe verfügt, doch die eigentliche Abteilung mit regulärem Spielbetrieb sei 1968 entstanden, berichtet Josef Rehm. In den 1950er- und 1960er-Jahren sei im Nebenzimmer des Gasthauses Sonne Tischtennis gespielt worden, später auch in der Marienburg unter dem Dach der damaligen Kolpingsfamilie. Und auch im Vorraum vor dem Klassenzimmer von Lehrer Seifried habe eine TT-Platte gestanden. In den Jahren 1962 bis 1965 hätten sich die TT-Spieler im Rössle zum Freizeitsport an den Platten eingefunden, erinnert sich Josef Rehm, der auch heute noch eine treuer und engagierter Fan der Westerheimer Tischtennisspieler ist.

Franz Ramminger immer noch aktiv

Ein aktiver Spieler seit der Gründung der TT-Abteilung vor 50 Jahren ist heute noch Franz Ramminger, der in der zweiten Mannschaft für den SVW den Schläger schwingt. Er ist somit der Abteilungs-Rekordhalter nach aktiven Spieljahren. Bis vor wenigen Jahren hat Pius Tritschler noch an den Seniorenmeisterschaften erfolgreich teilgenommen und war über Jahrzehnte eine wichtige Stütze in der TT-Abteilung.

50 Jahre ist in Westerheim erfolgreich Tischtennis gespielt worden, die guten Früchte einer sehr guten Jugendarbeit sind in diesem Jahr offensichtlich geworden: Denn in der Saison 2017/2018 hat erstmals eine Jugendmannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Nach der Herbstmeisterschaft mit 12:0-Punkten konnte das Team zum Abschluss der Runde auch die Meisterschaft mit 20:4 Punkten feiern. Dem erfolgreichen Jugend-Tischtennisteam gehören Fabian Ramminger, Moritz Wiume, Alex Kneer, Lukas Tritschler, Nils Bültmann und Fabio Ramminger an. Ihre Trainer sind Sebastian Payer und Elmar Sailer.

Erfolge für Alex Kneer und Lukas Tritschler

Heute im Jubiläumsjahr wird die Tischtennisabteilung des SVW von Manfred Rehm geleitet. Stolz ist er, dass in der vergangenen Woche bei den Bezirksmeisterschaften in Illerkirchberg bei den Herren E Alex Kneer den ersten Platz schaffte und Alex Kneer und Lukas Tritschler im Doppel ebenfalls als Sieger von den Platten gingen. Genauso wichtig wie Erfolge und Punkte sind Manfred Rehm wie auch seinem Vorgänger Josef Rehm die Kameradschaft und der Zusammenhalt. „Teamgeist und ein gutes Miteinander sind mit ein Grund für den Erfolg“, betont der 74-jährige Josef Rehm.