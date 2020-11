SVW bietet wieder Trainingsvideos im Netz an

Bedenkt man, was für Zitterstunden Amerika gerade durchmacht, da die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt werden, geht es am Gitter vorm Lafayette Park erstaunlich entspannt zu. Aus einem Lautsprecher dröhnt Bob Marley.

Ein älterer Herr, der ansonsten Stadtrundfahrten anbietet, hat ein Stück Pappe auf den Klapptisch gestellt, an dem er sitzt: Man möge bitte nett zueinander sein. Es sind sechzig, höchstens siebzig Menschen, die sich an dem Abend, an dem Donald Trump seine erste Pressekonferenz nach der Wahl gibt, am Rand des Parks ...