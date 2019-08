SV Westerheim will unbedingt gewinnen

Nach der heftigen 2:5-Pleite beim TSV Albeck erwarten die Fans an diesem Wochenende, dass der SV Westerheim einen Sieg in der Fußball-Kreisliga A Alb einfährt. Am Samstag (15.30 Uhr) könnte ein Erfolg mit drei Toren Vorsprung im Heimspiel gegen den TSV Altheim/Alb die Lösung der bisherigen Probleme sein. Der SC Heroldstatt will seine weiße Weste zu Hause sauber halten und dem FC Neenstetten eine Niederlage zufügen.

„Wir wissen auch nicht, was genau los war. Nach 30 Minuten müssten wir eigentlich 4:0 führen. Wir brachen nach dem ersten Gegentor ein wie ein Kartenhaus“, sagt Westerheims Abteilungsleiter Jochen Doll nach der 2:5-Niederlage gegen Albeck. „Am Ende war es aber eine wirklich verdiente Niederlage“, unterstreicht Doll.

„Jetzt gilt es, die negativen Reaktionen zu minimieren. Das ist wichtig. Das heißt aber auch, dass wir die Dinger vorne machen müssen und versuchen, die Gegentore zu minimieren. Dass das nicht einfach wird, wissen wir.“ Zum Spiel an diesem Samstag gegen den TSV Altheim/Alb sagt er: „Wir halten weiterhin an unserem Ziel fest. Vielleicht war es ein Rückschlag zur richtigen Zeit. Am Samstag wollen wir die Partie natürlich gewinnen.“ Das Spiel wurde vorgezogen, weil die Westerheimer Fußballer am Sonntag das Ägidiusfest auf Egelsee für einen guten Zweck ausrichten.

Eine 1:3-Niederlage kassierte der SC Heroldstatt am vergangenen Sonntag gegen die Sportfreunde aus Dornstadt. Damit ist die bisherige tadellose Darbietung zwar ad acta gelegt, aber dennoch hielt der SC Heroldstatt gegen den Bezirksligaabsteiger sehr gut mit. Am Sonntag treffen die Heroldstätter zu Hause auf den FC Neenstetten, der beim 0:4 gegen den TSV Bernstadt auch erstmals seine Grenzen in dieser Saison aufgezeigt bekommen hat.

Der TSV Berghülen hatte seine Partie zum dritten Spieltag bereits am Freitagabend absolviert, zu Gast war er beim TSV Beimerstetten.