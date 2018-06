SV Westerheim will in die Verbandsstaffel

Nach dem Gewinn des Bezirkspokals und der Meisterschaft im Bezirk Donau/Iller wollen die B-Juniorenfußballer des SV Westerheim (Foto) in die Verbandsstaffel Süd des württembergischen Fußballverbandes aufsteigen. Nach einer einmaligen Saison ohne Niederlage, 54 Punkten aus 20 Spielen, 79 geschossenen Toren, einer ganz starken Abwehrleistung mit nur 14 Gegentoren und dem Gewinn von zwei Titeln, wollen die Spieler und Verantwortlichen das Triple perfekt machen. Damit der Aufstieg gelingt, müssen die Akteure in den beiden Spielen gegen den Bezirksmeister Schwarzwald – die SGM Deilingen – das bessere Ende für sich behalten. Gespielt wird am Sonntag, 24. Juni, um 14.30 Uhr in Deilingen. Dazu werden die Westerheimer mit einem Bus und der nötigen Unterstützung anreisen. Für das Rückspiel am Sonntag, 1. Juli, in Westerheim laufen bereits die Vorbereitungen. Auch hier wird um 14.30 Uhr angespielt. Sollte der Aufstieg gelingen, wird zum ersten Male Verbandsstaffel-Fußball auf der Laichinger Alb gespielt und es gibt Gelegenheit, nicht nur für Westerheimer Talente, sich in dieser Klasse zu bewähren.