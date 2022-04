SV Westerheim weiter in Kreisliga B

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kampflos mit 9:0 ging das Spiel der beiden Erstplatzierten der Tischtennis Kreisliga B, Westerheim II und Neu-Ulm, an den TSV Neu-Ulm. Dies da Neu-Ulm, trotz mehrerer Terminangebote seitens der Westerheimer, keinerlei Entgegenkommen beim Verlegen des Tischtennis Verbandsspiels zeigte. Für die zweitplatzierten Westerheimer umso ärgerlicher, da nur vier gewonnene Einzelspiele zum Aufstieg in die Kreisliga A gereicht hätten. So fand sich Westerheims zweite Mannschaft mit 10:4 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz wieder. TSV Neu-Ulm mit 12:0 und VFB Ulm mit 10:4 Punkten belegten die Aufstiegsplätze.

Wie schon in den letzten Jahren, belegte die erste Westerheims erste Tischtennis Mannschaft mit 9:7 Punkten einen guten Mittelfeldplatz. Das Abo auf den fünften Tabellenplatz wurde verlängert. Bereits vor Corona und Lockdowns wurde der fünfte Tabellenplatz schon viermal in Folge belegt. Meister und Aufsteiger in die Bezirksklasse mit 14:2 Punkten war überraschend Laichingens zweite Mannschaft. Die einzigen Punkte gab Laichingen hierbei ausgerechnet im Derby gegen Westerheim ab. Ermingen mit 12:4 als zweitplatzierte Mannschaft sicherte die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

Schade, dass gerade im Tischtennis die gesamte Rückrunde auf Verbandsebene wegen Corona abgesagt wurde. Nachdem schon 2020/21 nur wenige Spiele stattfanden, verlieren immer mehr Spieler ohne Wettkampf das Interesse an einer schönen Sportart.