SV Westerheim ist Bezirkspokalsieger

Die B-Junioren- Fußballer haben an Himmelfahrt das Finalspiel in Langenau gegen die SGM Bernstadt mit 1:0 gewonnen. Damit sind die Westerheimer Pokalsieger im Fußballbezirk Donau/Iller. Den Titel hat diese Altersklasse des Sportvereins bereits zum dritten Male geholt. Dem Spiel haben die 400 Zuschauer einen würdigen Rahmen gegeben und vor allem der zahlreiche Anhang aus Westerheim feuerte ihr Team lautstark an und waren quasi der zwölf Mann. Im Spiel schenkten sich die beiden Teams dann allerdings wenig.

Die SGM Bernstadt begann hochmotiviert. Deshalb dann auch die ersten Szenen vor dem Tor der Westerheimer. Ernsthaft Gefahr drohte aber lediglich durch Freistöße und Eckbälle. Im weiteren Spielverlauf löste sich der Sportverein vom Druck und agierte offensiv. In der 33. Spielminute dann der schönste und einzig erfolgreiche Angriff in der Begegnung. Moritz Wiume bekommt den Ball in den Raum gespielt, flankt präzise von der Grundlinie und Tim Wahl bringt den Ball per Kopf im Tor unter. Die Bernstädter stemmten sich gegen die drohende Niederlage, doch letztlich verhindert ihr Schlussmann Nikolas Merk eine höhere Niederlage gegen die in der Offensive stärkeren Westerheimer.