SV Westerheim gegen die Besten in Württemberg

Für die A-Junioren des SV Westerheim steht am Sonntag ab 10 Uhr Großes an: Die Mannschaft von Trainer Heribert Gürntke darf als Bezirkshallenmeister den Fußballbezirk Donau/Iller auf Verbandsebene vertreten. „Wir freuen uns darauf“, sagt Gürntke, doch er weiß natürlich auch: „Das wird nicht einfach.“

Denn in der Halle in Ehningen treffen sich die 16 besten Teams aus ganz Württemberg. Die Nachwuchsmannschaft von (Semi-)Profi-Klubs wie VfB Stuttgart oder SSV Ulm 1846 Fußball sind da allerdings nicht mehr dabei. Aber wer denn dann ? Trainer Gürntke zählt auf: „Zimmern, Kirchheim, Bonlanden“, sagt er – alles Teams, deren erste Mannschaft in höheren Ligen unterwegs sind. Aber an seine Aufzählung fügt er mit einem Lächeln sofort an: „Westerheim nicht vergessen.“

Doch bevor es gegen die von Gürntke genannten Mannschaften gehen kann, müssen die A-Junioren des SV Westerheim erst einmal die Gruppenphase überstehen. Dort heißen die Gegner: FTSV Kuchen, SV Horgenzell und TV Niederstetten. Werden sie hier Erst- oder Zweitplatzierter geht’s weiter ins Viertel-, Halb- oder ins richtige Finale.

Nach Angaben von Gürntke soll für die Besten des Turniers noch nicht Schluss sein: Denn nach der Endrunde auf Verbandsebene (WFV) soll es auf Landesebene weitergehen. Auch für den SV Westerheim? Am Sonntag nach Turnierschluss gegen 17.30 Uhr weiß man mehr.