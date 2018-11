Stolz: „Wir sind froh, dass es die IGF gibt“

Fasnetsstimmung, eine mit Liebe gestaltete Ausstellung, eine neue dicke und bilderreiche Festschrift, eine schöne geschmückte Albhalle und viele gut gelaunte Geburtstagsgäste – das waren die Rahmenbedingungen für eine großartige Jubiläumsfeier, die die Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) Westerheim veranstaltete. Hinzu kamen Grußworte und viele Glückwünsche, ein tolles Showprogramm und Ehrungen und die hübschen Gardemädchen, die die Besucher schon im Eingangsbereich freundlich begrüßten, einen Schluck Aspach-Cola reichten und manche Gäste zu ihren Plätzen eskortierten. Beste Voraussetzungen waren also gegeben, den 44. Geburtstag der IGF mit einer großen Party zu feiern, die unter dem Motto „4x11 IGF Westerheim – zu jung, um alt zu sein“ stand.

Mit einem von Marius Fischer gedrehten Filmbeitrag startete die gut besuchte Jubiläumsfeier, in dem dargestellt war, wie alles vor 44 Jahren begann: Sieben Männer saßen beim Kartenspiel zusammen und kamen auf die Idee, einen Fasnetsverein in Westerheim auf die Beine zu stellen, um die Fasnet in Westerheim auf gesunde und feste Beine zu bringen, quasi um sie zu retten. Die Schalmeinen der Interessengemeinschaft spielten dann schwungvoll und begeisternd auf, ehe das Dreigestirn an der Spitze des Vereins mit Michael Hummel, Maximilian Hohl und Andrej Grigoryev die Geburtstagsgäste begrüßten, auf die Gründungszeit der IGF zurückblickten und viele Glückwünsche nebst Geschenken entgegen nahmen.

Erinnerung an mutige Männer

Maximilian Hohl verwies auf den 10. Dezember 1974, als sieben mutige Männer die IGF Westerheim gründeten, die Gestaltung und Organisation der Fasnet übernahmen und den Brauch der Fasnet ausbauten. „Die Fasnet vereint die unterschiedlichsten Menschen durch Leidenschaft, Engagement und Freunde“, betonte das Vorstandsmitglied. Höhen und Tiefen habe der Verein gemeistert und sich prächtig entwickelt zu heute stolzen 330 Mitgliedern. „Heute können wir mit Stolz sagen, dass wir einer der größten Fasnetsvereine der Alb-Donau-Region sind und unsere Fasnet weit im Land bekannt ist“, erklärte Hohl und wartete mit einer besonderen Zahl auf: 44 Jahre IGF bedeute 346 896 000 Atemzüge voller Elan, Motivation, Herzblut, Zusammenhalt, Einsatz und Tatendrang, aber auch Geduld, Ausdauer und Arbeit. „Die IGF ist eine Gemeinschaft, aus der viele wichtige und außergewöhnliche Freundschaften entstanden und gewachsen sind, die wir heute nicht mehr missen wollen.“

Walz lobt und dankt

Den Reigen der Grußworte eröffnete Bürgermeister Hartmut Walz, der den sieben Gründungsmitgliedern Mut, Tatkraft und Willensstärke bescheinigte. Aus einem lockeren Gespräch bei einer Kartenrunde sei in Westerheim etwas Großartiges entstanden, da sei ein professioneller Verein gegründet worden. Die Gründungsmitglieder hätten Verantwortung übernommen, denen Lob und Dank gebührt, unterstrich Walz.

Die IGF sei heute aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken, sie sei eine wichtige Säule im kulturellen Leben der Gemeinde. „Wir sind froh, dass es die IGF gibt“, betonte er mit dem Hinweis, dass die IGF mehr sei als Rosenmontagsumzug und Bürgerbälle. Sie vermittle ein besonderes Lebensgefühl und dürfe sich zurecht selbst feiern, sagte der Bürgermeister und übergab dem Jubelverein ein Geldgeschenk.

Gedicht aus der Partnergemeinde

In Gedichtform wandte sich Christa Bail, Bürgermeisterin aus der Partnergemeinde Westerheim/Allgäu, an den Jubiläumsverein: „Liebes Geburtstagskind, wir kommen vom Allgäu her geschwind und grüßen euch Schwaben weiß und blau mit einem kräftigen Helau.“ Und weiter sagte sie: „Bleibt als Schwaben gelb schwarz heiter und macht noch lange mit der Fasnet weiter. Wir wünschen euch für immer Spaß und Freuden, lasst euch begleiten von netten Leuten.“ Mit einem kräftigen „Stelza hoi“ verabschiedete sich Bürgermeisterin Christa Bail von der Bütt, die mit einer fünfköpfigen Delegation auf die Alb angereist war.

Lob vom ADR-Vorsitzenden

Die Westerheimer Fasnet zeichne sich durch ihre großartige Vielfältigkeit und ein enormes Engagement aus, erklärte Gerhard Zoller aus Laupheim als Vorsitzender der Narren der Alb-Donau-Region (ADR). Kaum eine Fasnetszunft mache und leiste so viel wie die IGF, sie stelle eine große Bereicherung des kulturellen Lebens dar. Nicht nur Lob und Glückwünsche hatte der ADR-Vorsitzender im Gepäck: An die Politiker und Behörden richtete er die Bitte, die Fasnet nicht mit zu vielen Auflagen und Vorschriften zu blockieren. „Mit zu vielen Regualarien und Vorschriften geht die Fasnet in die Hose“, warnte Zoller. Grüße für den SVW und die Westerheimer Vereine entbot der SVW-Vorsitzende Armin Schurr, der sein Grußwort sportlich kurz hielt und der IGF weiterhin alles Gute wünschte.

Schöne Ausstellung

Zum Schluss der schönen Geburtstagsfeier mit buntem Programm verwies Vorstandsmitglied Maximilian Hohl noch auf die von Helga und Elisa Fischer mit viel Liebe gestaltete Ausstellung zur 44-jährigen Geschichte der IGF mit vielen Fotos, Zeitungsartikeln und Requisiten und auf die von Elisa Fischer und den Marius Fischer Studios geschaffene interessante Festschrift – mit rund 140 Seiten in einer Auflage von 500 Stück. Bettina Kneer und Tanja Unsöld boten die Schrift schon mal zum Kauf an. Zudem gab es was Neues: Ein IGF-Adventskalender in limitierter Auflage war zu haben.