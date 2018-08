Stimmzettel druckfrisch eingetroffen

Schneller geht es nicht: Druckfrisch sind am Dienstagvormittag die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in Westerheim im Rathaus eingetroffen, ausgeliefert von Monika Schweizer von der Alb-Werbung von Rudolf Schweizer. Lydia Köpf von der Hauptverwaltung der Gemeinde hat die Stimmzettel am Montagabend noch fertiggestellt, unmittelbar nach der Sitzung des Wahlausschusses und diese an das Druckhaus weitergeleitet. Dieses lieferte dann prompt am Vormittag.

Mehrere Varianten, eine wird es

Mehrere Varianten mit einigen freien Zeilen hatte Lydia Köpf vorbereitet, wobei sie letztendlich nur zwei brauchte, nachdem mit Amtsinhaber Hartmut Walz nur eine Bewerbung für die am 23. September stattfindende Bürgermeisterwahl eingegangen war. Nur der Name des Stelleninhabers taucht auf dem Stimmzettel auf, ferner eine freie Zeile, in der der Wähler bei Wunsch einen Wunschkandidaten eintragen kann. Die Person muss allerdings eindeutig zu identifizierten sein, sonst zählt die Stimme nicht, erklärt die Hauptamtsleiterin.

Alle Wahlunterlagen sind komplett

„Alle Wahlunterlagen sind jetzt komplett, wir sind für die Bürgermeisterwahl gerüstet“, sagt Heiko Böhm, der für den Schriftverkehr zur Wahl und für die Briefwahl der zuständige Mann im Rathaus ist. Die Wahlbenachrichtigungen seien im Ort bereits verteilt und jetzt könnten auch Bürger eine Briefwahl beantragen und gleich den druckfrischen Stimmzettel mit den notwendigen Umschlägen mit in Empfang nehmen. Eine Briefwahl kann auch per Internet beantragt werden, erklärt Böhm.

2428 Wahlberechtigte (Stand Dienstag), darunter 74 EU-Bürger, dürfen wählen. Wahlberechtigt ist jeder von 16 Jahren an, sofern er drei Monate vor dem Wahltermin seinen Hauptwohnsitz in Westerheim gemeldet hat.