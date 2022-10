Starker Saisonauftakt für die Westerheimer Volleyballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 10. Oktober, startete die Saison der aktiven Volleyballer vom SV Westerheim. Zu Gast in der Albhalle war der Sportclub aus Lehr. Die Mannschaft des SVW hatte große Ambitionen im Vorfeld des Spiels und wollte direkt den ersten Saisonsieg im ersten Spiel einfahren.

Im ersten Satz neutralisierten sich beide Mannschaften nahezu, so dass sich das Ergebnis langsam in die Höhe schaukelte, ohne das ein Team einen Vorsprung herausspielen konnte. Nach der Auszeit beim Stand von 15:15 dann der Bruch im SVW Spiel, den Lehr zu bestrafen wusste. Schnell stand es nach einer Serie 21:16. Diesen Vorsprung konnten die Gastgeber schließlich mit 25:19 abgeklärt über die Ziellinie bringen.

Im zweiten Durchgang ein komplett anderes Bild. Der SVW setzte Lehr direkt unter Druck und ging in Führung. Nach kurzer Zeit schon die erste Auszeit auf Seiten der Gäste. Kurz darauf folgte auch schon die zweite. Ohne Wirkung. Mit bis zu zwölf Punkten führte der SVW zwischenzeitlich in diesem Satz und lies Lehr keine Chance. An Ende konnten die Gäste nur noch das Ergebnis beschönigen. 25:16 zeigte die Tafel am Ende.

Im entscheidenden dritten Satz wieder ein neues Bild. Der SVW total von der Rolle und schnell mit 0:5 in Rückstand. Eine Auszeit brachte Besserung, annähern konnte man sich dennoch nicht. Beim Seitenwechsel von 6:13 wechselte der SVW nochmals und brachte frischen Sprung. Dadurch konnte weiter aufgeholt werden. Der Vorsprung war jedoch bereits zu groß, wodurch Lehr seinen ersten Saisonsieg im dritten Satz mit 25:17 besiegelte.

Der SVW kann vor allem auf die Leistung im zweiten Satz stolz sein, in dem man den Gegner keine Chance ließ. Und auch die Leistungen in Satz 1 und 3 stimmen durchaus optimistisch, bald den ersten Sieg einzufahren.