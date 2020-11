St. Martin kommt in der Arche Noach nicht zu kurz

Filmreif: Ein SWR-Beitrag, der am Dienstagabend in der Landesschau lief und den knappen Ausgang der Bürgermeisterwahl zum Thema macht, sorgt in Langenargen für mächtig Wirbel. Der Grund: Während Herausforderer Ole Münder einen Kommentar zur Pattsituation abgibt, ist Achim Krafft nicht vor die Kamera getreten und muss dafür herbe Kritik einstecken. Zu unrecht, denn den Amtsinhaber hat keine Interviewanfrage des Senders erreicht. Offenbar die Folge eines unglücklichen Missverständnisses, das der SWR bedauert.