Schwitzen unter freiem Himmel: Sportfreunde bauen Outdoor-Fitnesspark

Die Sportfreunde Donnstetten haben mit finanzieller Unterstützung aus dem Regionalbudget zur Förderung von Kleinprojekten in Höhe von 15 040 Euro einen Outdoor-Fitnesspark am Sportgelände Am Wachter errichtet. Die Anlage steht Vereinsmitgliedern und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Ende dieser Woche starten zwei Kursprogramme in der neuen Anlage. Für die erfolgreiche Projektumsetzung erhielten die Verantwortlichen der Sportfreude gestern die LEADER-Plakette von Regionalmanager Hannes Bartholl.

Zum Abschluss eine Plakette

Seit der Gründung der Sportfreunde Donnstetten 1948 dreht sich alles um den Sport, Wettkampf und um ein gutes Miteinander. Allerdings unterliegt die Vereinsarbeit seither auch einem stetigen Wandel. Mit dem Bau eines Outdoor-Fitnessparks reagiert der Verein auf veränderte Erwartungen der Vereinsmitglieder und Bürger, die Nachfrage nach flexiblen Individualsport ist gestiegen. Die LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb unterstützt mit 15 040 Euro die Weiterentwicklung des Sportangebots der Sportfreunde Donnstetten. Die Projektverantwortlichen erhielten zum erfolgreichen Projektabschluss die LEADER-Plakette von Regionalmanager Hannes Bartholl.

Die Sportfreunde Donnstetten sind sich darin einig, dass Stillstand in einem Sportverein nichts Gutes bedeutet. Der Bau eines Outdoor-Fitnessparks auf dem Sportgelände Auf Wachter soll im doppeldeutigen Sinn frühzeitig einem Stillstand im Verein entgegenwirken. Der Verein reagiert mit dem neuen Angebot auf die aktuelle Anforderung, die darin besteht, dass neben dem klassischen Vereinssport immer mehr Individualsport nachgefragt wird.

Neue Trainingsgeräte installiert

„Als Verein ist es uns wichtig, dass wir uns breiter aufstellen und damit insbesondere die jugendlichen und auch älteren Vereinsmitglieder erfolgreich ansprechen und für den Sport begeistern,“ so der erste Vorsitzende der Sportfreunde Bernd Hummel. Dazu wurden der bisherige Soccer Court auf dem Sportgelände durch Ehrenamtliche des Vereins rückgebaut und neue Trainingsgeräte installiert.

Seit Eröffnung des Fitnessparks vergangener Woche stehen den Vereinsmitgliedern und der breiten Öffentlichkeit sechs Trainingsgeräte für ein individuelles Training zur Verfügung. Neben dem großen Engagement der Vereinsmitglieder ermöglichte eine LEADER-Förderung in Höhe von 15 040 Euro die Projektumsetzung.

Standort bewusst gewählt

Im neuen Outdoor-Fitnesspark kann an der frischen Luft und entsprechend dem eigenen Fitnesslevel trainiert werden. Dass der Fitnesspark am bestehenden Sportgelände entstanden ist, war eine bewusste Entscheidung des Vereins. Der in die Jahre gekommene Soccer-Court wurde in der Vergangenheit nicht mehr genutzt, die neue Anlage soll jetzt zur Belebung des Sportgeländes beitragen.

Regionalmanager Hannes Bartholl überreichte den Projektverantwortlichen bei den Sportfreunden Donnstetten Volker Munderich, Angela Hummel, Madeleine Hummel und Bernd Hummel (v. l.) die LEADER-Plakette. (Foto: LEADER Mittlere Alb)

„Unser Sportgelände wird dadurch wieder stärker zu einem Ort der Begegnung, trotz der größeren Nachfrage nach individueller Sportausübung“, so Projektkoordinatorin Madeleine Hummel. Dem Verein war es wichtig, mit dem Bau des Fitnessparks auch professionell geleitete Kurse anzubieten. Ende der Woche starten ein Kurs für gezieltes Krafttraining und ein Präventionskurs für eine gesunde Körperhaltung. Ein freies Training ist außerhalb der Kurszeiten möglich. Für Interessierte, die zu Beginn etwas Hilfestellung wünschen, werden betreute Trainingszeiten angeboten.

Die LEADER-Aktionsgruppe unterstützt mit der Förderung die zukunftsfähige Entwicklung des Vereins und die Gesundheitsvorsorge in der Region. „Die Professionalität bei Projektplanung und Antragstellung fand große Anerkennung bei der Projektauswahl durch den Beirat“, so LEADER-Regionalmanager Hannes Bartholl bei der Übergabe der LEADER-Plakette. Bei Antragstellung der Fördermittel wurde nachvollziehbar dargelegt, dass mit dem Bau des Fitnessparks auch ein entsprechendes Betreuungs- und Kursangebot geschaffen wird und eine hohe Einsatzbereitschaft durch die Ehrenamtlichen besteht.