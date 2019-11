Spitzenspiel läutet Winterpause ein

Am letzten Spieltag vor der Winterpause kann und will der SV Westerheim nochmals den zweiten Tabellenrang attackieren: Zu Gast ist er bereits am Samstag (14.30 Uhr) beim Tabellendritten FV Asch/Sonderbuch. Am Sonntag geht es für den TSV Blaubeuren und den SC Heroldstatt um die letzten Punkte im Jahr 2019. Der SC Heroldstatt fährt zum TSV Albeck, der TSV Blaubeuren zum SV Asselfingen (Anpfiff, 14.30 Uhr).

Für den SC Heroldstatt ist die Vorrunde mit nur fünf Punkten tabellarisch natürlich ein Desaster. „Wir müssen trotzdem weiter machen“, sagt Abteilungsleiter Bernhard Schiele vor dem letzten Spieltag vor der Winterpause. „Wir haben gegen Spitzenteams zuletzt gut mithalten können und können uns daher nichts vorwerfen. Wir haben im Abschluss einfach Pech“, sagt Schiele. Am Sonntag geht es nun zum TSV Albeck. „Ein Sieg wäre vielleicht nochmals ein kleiner Anfang und ein Strohhalm, den wir uns greifen können.“ Acht Punkte beträgt der Abstand bisher auf den Relegationsplatz. „Es geht auch nach der Winterpause mit der Drei-Punkte-Regel weiter. Deswegen geben wir noch lange nicht auf. Wir wollen in der Winterpause nicht abfallen und hoffen, dass alle danach mitziehen. Hoffentlich dann mit weniger Verletzten“, fügt Schiele hinzu.

Ob es auch weiterhin einen Dreikampf um den zweiten Tabellenrang in der Fußball-Kreisliga A Alb nach der Winterpause weiterhin geben wird, kann der SV Westerheim noch selbst entscheiden, wenn er als Tabellenvierter beim Zweiten vom FV Asch/Sonderbuch antreten muss (Samstag, 14.30 Uhr). „Es ist zu 100 Prozent ein richtungsweisendes Spiel. Der Druck liegt ganz auf unserer Seite“, sagt Westerheims Trainer Peter Napholz vor dem Spitzenspiel. „Wir haben gegen eine wirklich starke Mannschaft aber auch schon im Hinspiel mit 3:2 gewinnen können. Es wird eine nochmals sehr schwere Aufgabe. Aber wir wollen auch nach der Winterpause dabei sein. Deshalb müssen wir gewinnen“, fügt Napholz hinzu.

Ohne Druck und in fast schon selbstsicherer Manier kann der TSV Blaubeuren die ersten 16 Spieltage mit nur zwei Unentschieden beenden. Klar, dass ein Jeder nun den TSV schon fast zur Meisterschaft gratulieren möchte, auch wenn noch 15 weitere Spieltage in dieser Saison anstehen. Derzeit sieht es aber nicht so aus, als könnte ein Team den Blau-beurern auch an schlechten Tagen einen Punkt abknöpfen, zumindest nicht mehr vor der Winterpause. Für den TSV geht es am Sonntag zum SV Asselfingen, gegen den es im Hinspiel einen 4:2-Erfolg gab.

Der 16. Spieltag in der Übersicht: FV Asch/Sonderbuch – SV Westerheim (Samstag, 14.30 Uhr), SF Dornstadt – TSV Bernstadt, FC Neenstetten – SV Amstetten, SF Rammingen – TSV Westerstetten, TSV Seißen – TSV Herrlingen, SV Asselfingen – TSV Blaubeuren, TSV Albeck – SC Heroldstatt (alle Spiele werden am Sonntag ab 14.30 Uhr ausgetragen).