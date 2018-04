Spitzenspiel endet trotz Chancenflut 0:0

Torlos endete das hochklassige Spitzenspiel zwischen dem SV Westerheim und dem TSV Bermaringen in der Fußball-Kreisliga A Alb, was gleichzeitig dem TSV Blaubeuren zu Gute kam: Das Team vom Blautopf gewann beim TSV Altheim/Alb mit 2:0.

SV Westerheim - TSV Bermaringen 0:0. Für die Fans beider Lager war die Partie auch ohne Torjubel ein Augenschmaus. Zahlreiche Chancen hüben wie drüben sorgten für dauerhafte Spannung. Angepeilt wurde zu Beginn zuerst das SVW-Gehäuse, das nach zwei Aluminiumtreffern mächtig ins Wackeln kam. Erst danach biss sich der SVW zurück in die Partie. Nach dem Wechsel vereitelten zwei hochkonzentrierte Torhüter eine Führung. Das Remis war am Ende ein gerechtes Ergebnis.

TSV Altheim/Alb - TSV Blaubeuren 0:2 (0:1). Die Blaubeurer kamen durch das 0:1 von Felix Daur (4.) zu einem Traumeinstand, den sie weiter nutzen konnten. Altheim konnte in der ersten Hälfte lediglich reagieren, das 0:2 durch Florian Dick (35.) aber nicht verhindern. Nach dem Wechsel spielte der Gast seine spielerische Stärke aus und ließ Ball und Gegner laufen. Reserven: 0:1.

SC Heroldstatt - SF Rammingen 2:2 (2:0). Trotz dem Fehlen von sechs Stammkräften dominierte Heroldstatt die Anfangsphase. Dennis Schmid (7.) und Minteh Amadou (21.) stellten auf 2:0. Doch Rammingen biss sich wie ein Terrier zurück ins Spiel und leitete in der 44. Minute mit dem 2:1 durch Wolter die Wende ein. Der Gast war nun besser und glich folgerichtig zum 2:2 durch Rutsch aus (65.). In der Schlussphase wollte sich nun keines der Teams mit einem Remis zufrieden geben, weitere Tore fielen im nun offenen Schlagabtausch aber nicht mehr.

TSV Albeck - SGM Machtolsheim/Merklingen I 2:4 (2:2). Albeck überzeugte zu Beginn mit starkem Pressing und ging durch Hauff (3.) und Sedja (26.) in Führung. Die SGM agierte dagegen sehr abgezockt und treffsicher. Jochen Kraiß (8.) und Hakan Babaoglu (38.) glichen aus. Albeck war nun aus dem Konzept gekommen und hatte nach der Pause meist das Nachsehen. Der eingewechselte Nico Klein (70.) und Tobias Föhner (78.) machten den verdienten Auswärtserfolg perfekt.

SV Oberelchingen - TSV Berghülen 4:1 (1:0). Der Gastgeber war trotz des hohen Ergebnisses nur in den ersten 30 Minuten besser. Ufschlag gelang folgerichtig das 1:0. Spätestens nach dem Führungstreffer hatte sich auch der TSV daran erinnert, dass er im Abstiegskampf steckt. Chance um Chance ergaben sich für ihn vor allem in der zweiten Halbzeit. Das 1:1 durch Burak Kayar (62.) war deshalb fast schon zu wenig. Vorne hui, hinten pfui hieß es dann aber für den Gast. Mit mehren Patzern im Aufbauspiel wurde Oberelchingen eingeladen: Ufschlag (68.) und Kurz (78.) sagten danke. Ein Eigentor (86.) zum 4:1 war am Ende die Spitze des Eisbergs. Res.: 0:1.

FV Asch/Sond.- SF Dornstadt 1:4 (0:0). 0:1 Reinhardt (46.), 0:2 Mack (53.), 1:2 Kramer (57.), 1:3 Brenner (79.), 1:4 V. Celik (90.). Res.: 1:0.

TSV Bernstadt - TSV Westerstetten 5:0 (2:0). 1:0, 3:0 Kilic (5./59.), 2:0 Joost (20.), 4:0, 5:0 Eckle (67./75.). Reserven: 0:0.

SV Hörvelsingen - TSV Seißen 3:2 (2:1). 1:0 Eigentor (10.), 2:0 Bowareh (20.), 2:1 da Costa (33.), 2:2 da Costa (60.), 3:2 Gomez (85.).